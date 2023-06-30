У Києві зловили розповсюджувача порно, від якого постраждали сотні дітей (фото, відео)

В столиці затримали зловмисника, який розбещував дітей та продавав порнографію за кордон.

Як повідомляє поліція Києва, навесні 2022 року правоохоронці отримали інформацію від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України про те, що невідомий чоловік надсилає порнографічний контент 12-річній киянці та вимагає від неї такі ж фото у відповідь.

Цим чоловіком виявився 35-річний киянин. Під час досудового розслідування правоохоронці встановили ще понад 200 потерпілих від його дій малолітніх та неповнолітніх дівчат.

Фото поліції

Правоохоронці виявили та вилучили більше 4 терабайтів дитячого порнографічного контенту на комп’ютері та флеш-носіях. При подальшому відпрацюванні встановили 181 епізод його злочинної діяльності та більше 200 дівчаток віком від 10-ти до 17-ти років як з України, так і з-за кордону, які потерпіли від дій фігуранта.

Фото поліції

«Кривдник знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їхнього однолітка, спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював фотографії шляхом обману, підкупом, шантажем та погрозами вбивством чи зґвалтуванням. Окрім того, за деякими школярками навіть слідкував дорогою зі школи додому у реальному житті. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу такої діяльності отримав мільйонні прибутки. Наразі ми встановили одного з постійних іноземних „клієнтів“, який купував у зловмисника дитячий порноконтент та двох його спільників, один з яких є громадянином рф», — зазначив старший слідчий Дмитро Федорко.

Правоохоронці розшукали та опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій фігуранта. Деякі з них зізнались, що намагалися вчинити самогубство, адже не витримували психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.

Затриманому оголосили про підозру за кількома статтями УК: ч. 1 та 2 ст. 156 — розбещення неповнолітніх,

ч. 1, 2, 3, 4 та 5 ст. 301 — ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів, ч. 1, 2, 3 та 4 ст. 301−1 — одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Фігуранту загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що на початку червня в столиці затримали чоловіка, який розбещував підлітків. Жертвами 39-річного кривдника стали двоє 15-річних хлопців. Окрім того, поліцейські вилучили у зловмисника дитячу порнографію.

Фото поліції Києва

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