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Найгірша відфотошоплена фотографія: Наомі Кемпбелл нарвалася на критику шанувальників

21:52 18 березня 2023
Наомі Кемпбелл

Модель Наомі Кемпбелл кілька днів тому відвідала легендарну вечірку «Vanity Fair» в кулуарах церемонії вручення «Оскара». У своєму акаунті в Instagram вона поділилася портретною фотографією, зробленою там же. На ній вона зображена в напівпрофіль і вдягнена в досить екзотичне відверте плаття. Багато шанувальників залишили під фото коментарі. Щоправда, написали вони не слова захоплення, а критики на адресу 52-річної зірки за те, що вона так сильно відредагувала знімок.

Шанувальники помітили, що Наомі сильно відредагувала знімок

«Ви чудово виглядали без фотошопу. Вам не потрібно редагувати свої фотографії», — пишуть підписними.

Один користувач додав: «Це найгірша відфотошоплена фотографія, яку я коли-небудь бачив». Також можна прочитати таке запитання: «Сестро, чи був цей фотошоп дійсно необхідним?»

І дійсно, якщо порівняти фото, опубліковане Кемпбелл, з оригіналом, який можна знайти у фотоагентствах після «оскарівської» ночі, то стає зрозуміло, що зірка дещо прикрасила реальність: шия повністю гладка, шкіра світліша і матовіша, ніс вужчий. Крім того, більш чітко підкреслена лінія підборіддя. Під пахвами також майже не видно зморшок.

Кемпбелл ніяк не прокоментувала критичні зауваження своїх підписників. У своїх сторіс вона поділилася такими словами: «Люди будуть слідувати за вами лише для того, щоб побачити, що ви робите, а не як ви це робите».

Нагадаємо, вона прославилася як супермодель на початку дев'яностих разом з Сінді Кроуфорд, Ліндою Євангелістою, Крісті Терлінгтон і Тетяною Патітц, яка недавно пішла з життя. Кемпбелл була першою темношкірою моделлю на обкладинці Vogue.

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