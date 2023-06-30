Виявився шпигуном: хокеїста з росії заарештовано спецслужбами Польщі

Російського хокеїста затримали у Польщі за звинуваченням у шпигунстві, повідомляє sport.pl. За інформацією Telegram-каналу Mash, йдеться про 20-річного захисника клубу другого за силою дивізіону «Заглембе» (Сосновець) Максима Сергєєва, який виступав на батьківщині за молодіжні команди «Балашихи», «Спартака» та «Хіміка».

За словами генерального прокурора Польщі Збігнєва Зебро, Сергєєв став 14-м громадянином рф, якого спіймали польські спецслужби.

Повідомляється, що хокеїст, який перебував у країні з жовтня 2021 року, як і інші учасники шпигунської мережі, стежив за залізничними коліями, а також діяв на маршрутах поїздів, що прямують у бік України з військовою технікою та гуманітарною допомогою. За даними МВС Польщі, підозрювані готувалися до диверсій, спрямованих на зрив постачання. Спецслужби знайшли у групи камери стеження, GPS-трекери та інше електронне обладнання, що мало бути пущене в хід для стеження за транспортом у різних місцях поблизу кордону.

Додамо, що Максиму Сергєєву, батько якого, до речі, працює в росії в авіаційному конструкторському бюро «Туполєв», загрожує до 10 років позбавлення волі. А поки що суд ухвалив рішення про арешт хокеїста на три місяці.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що триразова олімпійська чемпіонка з росії вразила заявою про війну.

Фото ХК «Заглембе»

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