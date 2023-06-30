Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 30 червня окупанти вдарили по школі у Покровському районі Донецької області. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

«30 червня 2023 року, близько 11:20, окупаційні війська рф вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївці Покровського району. Влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних — представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. Частину будівлі школи зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар. Розслідування триває за ч. 2 ст. 438 КК України», — йдеться у повідомленні.

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