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Події

У прицілі — вчителі: окупанти накрили вогнем школу на Донеччині, двоє людей загинули (фото)

17:48 30 червня 2023
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 30 червня окупанти вдарили по школі у Покровському районі Донецької області. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

«30 червня 2023 року, близько 11:20, окупаційні війська рф вдарили, ймовірно, з реактивних систем залпового вогню по с. Сергіївці Покровського району. Влучання відбулось на території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних — представники адміністрації, вчителі й технічний персонал. Внаслідок обстрілу загинули 56-річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Шестеро інших співробітників, з них четверо чоловіків віком від 54 до 69 років та двоє жінок 24 і 34 років зазнали тілесних ушкоджень. Частину будівлі школи зруйновано, розбиті класні кімнати, кабінети та інші приміщення, розтрощено меблі і шкільний інвентар. Розслідування триває за ч. 2 ст. 438 КК України», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», у Краматорську завершили проведення аварійно-рятувальних робіт на місці російського ракетного удару по кафе у центрі міста.

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