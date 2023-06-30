Одного затримували за «хуліганку», родина іншого веде бізнес в окупації: що відомо про прокурорів у справі Червінського

Резонансна справа колишнього розвідника Романа Червінського перебуває у веденні двох прокурорів із сумнівними історіями у минулому. Про це пише сайт «Цензор.нет».

«Резонансні справи з розмінування Чонгара, розкрадання в Міноборони та офіцера-розвідника Червінського перебувають у веденні прокурорів Офісу Генпрокурора Сиводєда і Кобца. Сиводєда затримували в стані, схожому на алкогольне сп'яніння, за те, що він побив вітрину магазину та кидався на перехожих. Родина Кобця, за даними ЗМІ, досі знаходиться на окупованих територіях та займається бізнесом», — пише «Цензор».

Як пише «Цензор», у мережі опублікували відео з нагрудної камери патрульних поліцейських, які 28 листопада 2017 року у Чернівцях затримали тоді заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сіводєда.

«Прокурор в стані сильного алкогольного сп’яніння пошкодив вітрину магазину, кидався на перехожих та намагався нанести тілесні ушкодження. Заявник пояснив поліції, що невідомий йому громадянин, пізніше ідентифікований як Сиводєд Іван Сергійович, 1986 р.н. пошкодив рекламний стенд „City Lite“ на площі Соборній та на зауваження заявника почав реагувати агресивно, намагався нанести тілесні ушкодження. Обстеживши прилеглу територію, було виявлено громадянина Сиводєда І.С., який перебував у брудному та пошарпаному одязі, з явними ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Під час проведення перевірки, громадянин Іван Сиводєд неодноразово показував посвідчення військової прокуратури та погрожував поліцейським „проблемами на роботі“. Незважаючи на погрози з боку заступника військового прокурора Південного регіону Івана Сиводєда було складено протокол АА № 121 349 від 29 листопада 2017 року про адміністративне затримання», — йдеться в публікації.

«Цензор» зазначає, що обидва прокурори з Херсонщини.

«Перший — Сіводєд Іван Сергійович. Коли окупанти зайшли до Херсону, його родина вирішила залишитися в місті і спокійно жила в окупації, але це не вплинуло на кар'єру прокурора, який за дивним збігом обставин має під своїм процесуальним контролем справи з розмінування Чонгара та розкрадання в Міноборони, які не рухаються, у його ж веденні й справа офіцера-розвідника Червінського, який завдав великих проблем окупантам. Справа Червінського, навпаки, йде досить швидко. Другий — прокурор Кобець, підлеглий і земляк Сиводєда. Кобець безпосередньо курує справу Червінського. Особливо дивно при цьому виглядає той факт, що родина Кобця досі мешкає на окупованій території і займається бізнесом, поки прокурор займається справами, повʼязаними з питаннями оборони», — йдеться в публікації «Цензора».

Нагадаємо, 21 квітня СБУ повідомила колишнього в.о. командира однієї з військових частин Червінському про підозру за ч.5 ст. 426−1 КК України (перевищення військовою посадовою владою або службовими повноваженнями) через масований удар Росії по летовищу Канатове в Кіровоградській області 23 липня 2022 року.

Голова СБУ Василь Малюк звинуватив Червінського у тому, що він «ховається від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання». За його словами, військовослужбовець майже вісім місяців не з'являється на службі, тож «фактично дезертир».

24 квітня Червінського затримали на Тернопільщині, наступного дня Шевченківський райсуд відправив його під варту на два місяці без права застави.

За словами самого Червінського, після відмови ГУР займатися операцією, її готувала СБУ, а його з командою підключили на останньому етапі для «допомоги з професійної точки зору». Внаслідок ракетного удару загинув командир частини, 17 захисників було поранено. Україна втратила два бойові винищувачі, серйозно постраждали злітна смуга та інша техніка та будівлі.

19 червня суд Києва продовжив арешт колишнього розвідника Романа Червінського на 1 місяць — до 21 липня. Як повідомляє «Суспільне», засідання пройшло у закритому режимі. На думку адвоката Червінського Віктора Василюка, це зробили, щоб «приховати ганьбу прокуратури». Адвокат також заявив, що суд задовольнив клопотання про допит головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На головному фото — Роман Червінський. Фото: скріншот інтерв'ю «Цензор.нет».

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