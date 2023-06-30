Залужний про загрозу застосування росією ядерної зброї: «Мене це зовсім не зупиняє»

30 червня впливова американська газета The Washington Post опублікувала інтерв'ю з генералом Валерієм Залужним, якого в росії «воскресили» і оголосили в розшук . «ФАКТИ» підготували переклад цього резонансного матеріалу.

«Щоб контрнаступ України просувався швидше, генерал Валерій Залужний, вищий офіцер Збройних Сил України, каже, що йому потрібно більше кожного виду зброї, — пише The Washington Post. — І він каже всім, хто готовий слухати, зокрема своєму американському колезі генералу Марку А. Міллі, що йому потрібні ці ресурси зараз.

У рідкісному інтерв'ю The Washington Post Залужний висловив розчарування тим, що, хоча його найсильніші західні прихильники ніколи не почнуть наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, але, як очікується, швидко відвоює територію в окупантів. F-16 американського виробництва, обіцяні зовсім недавно, навряд чи надійдуть до осені. І це у кращому випадку.

За словами Залужного, його війська також мають випускати не менше артилерійських снарядів, ніж їхній противник, але через обмежені ресурси росіяни іноді мають перевагу вдесятеро.

«Тому мене „бісить“, — сказав Залужний, — коли я чую, що довгоочікуваний контрнаступ України на сході та півдні країни почався повільніше, ніж очікувалося» — думка, що публічно висловлюється західними офіційними особами та військовими аналітиками, а також президентом Володимиром Зеленським, хоча Залужний не мав на увазі Зеленського. За його словами, українські війська щодня просуваються вперед — нехай навіть лише на 500 метрів.

«Це не шоу», — сказав Залужний у середу у своєму кабінеті в Генштабі України. «Це не шоу, яке дивиться весь світ і робить ставки або щось таке. Щодня кожен метр дається кров'ю».

«Без повного постачання ці плани взагалі нездійсненні, — додав він. — Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко, як хотілося б глядачам шоу, але це їхні проблеми».

Протягом останніх 16 місяців 49-річному Залужному необхідно було виконати грандіозне завдання — очолити українські Збройні Сили проти значно більших і краще озброєних російських сил, які, як і раніше, окупують близько однієї п'ятої території його країни, навіть після успішних контрнаступів минулої осені. Йому вдалося це, зокрема, шляхом перетворення своїх солдатів на сучасні, гнучкі сили, навчені тактики НАТО, і внаслідок відмови від надмірно централізованої структури управління у радянському стилі, яка все ще існувала, коли він лише починав.

Питання, які турбують його щодня: коли західні партнери України нададуть потрібну зброю, особливо більше боєприпасів, та F-16? І як можна очікувати, що він упорається з роботою без них?

Залужний заявив, що він висловлює свої побоювання Міллі, яким він глибоко захоплюється і якого вважає своїм другом, кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами. «Він повністю їх поділяє. І я думаю, що він може допомогти мені позбавитися цих побоювань», — сказав Залужний, додавши, що в середу він сказав Міллі, скільки ще артилерійських снарядів йому потрібно за місяць.

У цих розмовах Залужний відверто говорить про наслідки: «Ми маємо домовленість: 24/7, ми на зв'язку. Так що іноді я можу зателефонувати і сказати: „Якщо я не отримаю 100 000 снарядів на тиждень, 1000 людей загине“. Встаньте на моє місце», — сказав він.

Але «не Міллі вирішує, отримаємо ми літаки чи ні, — сказав Залужний. — Просто поки приймається це рішення, у очевидній ситуації щодня помирає багато людей — дуже багато. Просто тому, що рішення ще не ухвалено».

Хоча F-16, зрештою, прибудуть після ухваленого у травні президентом Байденом рішення підтримати міжнародний план щодо навчання українських пілотів та відправлення літаків, брак боєприпасів в Україні створює іншу проблему. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що «поточні темпи витрат України на боєприпаси у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва». Це означає, що снаряди, які, за словами Залужного, йому потрібні, можуть стати ще дефіцитнішими, ніж продовжуватиметься війна.

Напередодні давно запланованого контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, зокрема Leopard німецького виробництва та БМП. Війська москви встановили сухопутний коридор між материковою частиною росії та Кримом, незаконно анексованим у 2014 році півостровом, де росія має кілька військових об'єктів. Розрив цього зв'язку завдасть серйозного удару по можливості росії поповнювати свої сили.

Ці танки та бойові машини дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ. Деякі з них вже знищені, визнав Залужний, додавши, що «ми не змушували Leopard їздити на парадах чи фотографуватися з ними політикам чи знаменитостям. Вони приїхали сюди воювати. А Leopard на полі бою — це не Leoprad, а ціль».

На думку аналітиків, Україна ще не розпочала основну частину свого контрнаступу. Не всі її спеціально підготовлені сили були відправлені на передову, а лише ті, які, схоже, все ще промацують слабкі місця в обороні росії. За словами української влади, загалом було звільнено близько 50 квадратних миль.

Але Залужний також вказав на доктрину сил НАТО, яка, за його словами, аналогічна російській, і вона закликає до переваги у повітрі перед початком наземних операцій глибокого проникнення.

«А Україна, переходячи до наступальних операцій, якої доктрини має дотримуватися? — сказав Залужний. - НАТО? російської федерації? Чи це не твоя справа? Ти маєш власну доктрину. У тебе є танки, у тебе є гармати, маєш БМП. Ти можеш це зробити. Що це взагалі таке?»

На командному пункті Залужного є екран, який показує йому все, що відбувається в повітрі будь-якої миті — авіацію країн НАТО на західному кордоні України, його власні літаки в небі над Україною та російські на східних околицях. «Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, удвічі перевищує кількість російських літаків, які спустошують наші позиції. Чому б нам не взяти звідти хоча б третину і перевезти сюди?» — спитав Залужний.

Оскільки сучасніший російський повітряний флот Су-35 оснащений набагато досконалішими радарами та ракетами більшої дальності, старі українські літаки не можуть конкурувати з ними. Внаслідок цього війська на землі легко стають мішенню.

«Ніхто не каже, що завтра ми маємо переозброїтися та отримати 120 літаків, — сказав Залужний. — Чому? Мені не потрібні 120 літаків. Я не збираюся загрожувати всьому світу. Достатньо буде дуже обмеженої кількості. Але вона необхідна. Бо іншого шляху нема. Тому що супротивник використовує інше покоління авіації. Це, якби ми зараз пішли в наступ із луками і стрілами, і всі сказали б: «Ти що, здурів?» Але із цим питанням: «Ні, ні».

Якщо хтось думає, що український контрнаступ отримав вдалий імпульс минулими вихідними, коли шеф «вагнерівців» євген пригожин очолив заколот найманців при наступі на москву, перш ніж зупинити цей марш, то Залужний у цьому не впевнений. Сили пригожинського «Вагнера» вже пішли з лінії фронту після захоплення східного міста Бахмут місяць тому, сказав Залужний, тому на полі бою не відбулося жодних помітних змін, коли сталося це повстання.

«Ми не відчули, що їхній захист десь послабшав або щось таке», — сказав він.

Президент росії володимир путін заявив, що «вагнерівці», які не захочуть залишатися в росії або підписувати контракти з міноборони рф, матимуть можливість приєднатися до пригожина в Білорусі. Але, в той час як частина найманців залишає поле бою, де українське командування часто хвалило їхню ефективну, хоч і жорстоку тактику, Залужному тепер, можливо, доведеться враховувати нову, додаткову загрозу на своєму північному кордоні, оскільки частина бойовиків перебазується туди.

«У мене багато страхів, і „Вагнер“ серед них, — сказав Залужний. — І вони не єдині. Якщо ми почнемо говорити про це зараз, у мене запаморочиться голова. Наше завдання — підготуватися до найгіршого та найімовірнішого сценарію. І ми намагатимемося мінімізувати можливі наслідки того, що може бути».

Один із найгірших сценаріїв, який має розглянути Залужний, — загроза того, що путін може використовувати ядерну зброю. А Зеленський попередив минулого тижня, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські сили готують «теракт із викидом радіації» на окупованій Запорізькій АЕС, найбільшій у Європі атомній електростанції.

Чи означає це, що Залужний призупинить спроби повернути контроль над АЕС у рамках контрнаступу України?

«Мене це зовсім не зупиняє, — сказав Залужний. — Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні: «Бійтеся ядерного удару». Ну і що, здаватися?

Раніше Залужний відреагував на пост військового блогера про успішне просування ЗСУ.

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ»

90

Читайте нас у Facebook та Instagram