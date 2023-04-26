«Натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти»: нардеп про справу Червінського

Колишнього розвідника Романа Червінського заарештували на два місяці без права внесення застави. Рішення ухвалив Шевченківський суд Києва. Червінського звинуватили у перевищенні службових повноважень. Колишній розвідник брав участь у спецоперації щодо викрадення російського літака. Операція провалилася. На думку слідства, росіяни отримали дані про розміщення на аеродромі «Канатове» українських літаків та особового складу Повітряних сил ЗСУ. Росіяни обстріляли аеродром, один військовий загинув, 17 отримали поранення. Червінського звинувачують у тому, що він нібито разом з іншими особами діяв самовільно, попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. Захисники Червінського наполягають, що всі дії їхнього підзахисного були узгоджені на відповідному рівні, а бомбардування аеродрому не було наслідком провалу операції, оскільки його обстрілювали й до цього. Адвокати мають намір подати апеляцію на рішення суду. Суд відбувався у закритому режимі. Червінського хотіли взяти на поруки, але суддя відмовила у цьому проханні. Народний депутат від «Європейської Солідарності» Вікторія Сюмар вважає, що вироком Червінському влада показує, що буде з тими, хто говоритиме правду, яка не подобається Банковій

«З Червінським — це не просто помста за Вагнергейт, — пише Сюмар у Facebook. — Вдумайтеся, в чому його звинувачують?

Як офіцер ССО він був учасником групи, яка здійснювала спецоперацію з вербовки російського пілота, аби він транспортував в Україну російський літак.

Операція провалилася, як часто буває на війні. Червінський каже, що на його думку був витік інформації з ГУР. Аеродром, який був визначений точкою для прийому літака, обстріляли ракетами. Були загиблі серед тих, хто не спустився в сховище.

Зараз йому шиють злочинну діяльність, яка призвела до матеріальних збитків (внаслідок бомбардування росіян) і загибелі людей (знову через російські ракети).

Скажіть, а якщо група військових виходить на штурм позицій, втрачає техніку, людей, то це теж буде підставою для притягнення командирів до відповідальності?

Тому це не просто помста.

Це прямий натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти.

Закриємо поодинці. Бо зараз ми можемо все.

Цікаво, чи означає це, що в нас ВЖЕ ЗАРАЗ можна ставити ПИТАННЯ про злочинну діяльність чи навпаки — БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, яка призвела до небачених втрат економіки та найстрашніших людських втрат в ході цієї війни?

У випадку з Червінським український! суд! сказав, що в бомбардуванні винний він!, а не росіяни.

А в Бучі, Маріуполі і всіх інших жахіттях теж винен хтось в Україні? Не росіяни?

Такими іграми у вседозволеність влади відкриваються страшні скрині Пандори…".

Матеріали, розміщені у рубриці «Блоги», відображають власну думку автора та можуть не співпадати з позицією редакції.

446

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram