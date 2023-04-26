«Натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти»: нардеп про справу Червінського
«З Червінським — це не просто помста за Вагнергейт, — пише Сюмар у Facebook. — Вдумайтеся, в чому його звинувачують?
Як офіцер ССО він був учасником групи, яка здійснювала спецоперацію з вербовки російського пілота, аби він транспортував в Україну російський літак.
Операція провалилася, як часто буває на війні. Червінський каже, що на його думку був витік інформації з ГУР. Аеродром, який був визначений точкою для прийому літака, обстріляли ракетами. Були загиблі серед тих, хто не спустився в сховище.
Зараз йому шиють злочинну діяльність, яка призвела до матеріальних збитків (внаслідок бомбардування росіян) і загибелі людей (знову через російські ракети).
Скажіть, а якщо група військових виходить на штурм позицій, втрачає техніку, людей, то це теж буде підставою для притягнення командирів до відповідальності?
Тому це не просто помста.
Це прямий натяк всім військовим — будете говорити щось, що не подобається владі, всі можете сісти.
Закриємо поодинці. Бо зараз ми можемо все.
Цікаво, чи означає це, що в нас ВЖЕ ЗАРАЗ можна ставити ПИТАННЯ про злочинну діяльність чи навпаки — БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ, яка призвела до небачених втрат економіки та найстрашніших людських втрат в ході цієї війни?
У випадку з Червінським український! суд! сказав, що в бомбардуванні винний він!, а не росіяни.
А в Бучі, Маріуполі і всіх інших жахіттях теж винен хтось в Україні? Не росіяни?
Такими іграми у вседозволеність влади відкриваються страшні скрині Пандори…".
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