Перший день другого місяця літа — ідеальний час для того, щоб відкинути всі дрібні та незначні справи й зайнятися чимось важливішим, вважають астрологи.

Крім того, сьогодні важливо проявляти помірність у всьому: це допоможе багато в чому уникнути проблем, пише Ukr.Media.



Овен

Плідний день. Шанси домогтися успіхів будуть вищими, якщо ви не станете ставити на чільне місце свої інтереси, а подбаєте і про добробут оточення. Багатьом Овнам доведеться присвятити значну частину дня вирішенню чужих проблем, але навряд чи представники знаку будуть журитися про це.

Можливі вигідні угоди, значні грошові надходження, деякі представники знака придбають речі, про які давно мріяли. Вечір підходить для розв'язання сімейних проблем, дає змогу залагодити давні розбіжності з близькими.

Телець

Тельці будуть мати можливість проявити себе на роботі, зміцнити свої професійні позиції. Все, за що ви беретеся, виходить у вас чудово. Навіть з абсолютно новими справами ви справляєтеся набагато краще, ніж люди, які присвятили їм чимало сил і часу. Ймовірний початок службових романів; подібні відносини швидко набувають серйозного характеру.

Сприятливий день для поїздок та зміни обстановки. Корисні будь-які заняття, які допомагають по-новому подивитись світ, змінити ставлення до звичних речей. Вдалими будуть експерименти з іміджем.

Близнюки

Не все виходить так легко, як хотілося б, але все ж таки шанси досягти успіхів дуже високі. Виявіть наполегливість та винахідливість, не бійтеся йти на ризик — зірки на вашому боці, та й люди, готові підтримати ваші починання, напевно знайдуться. Ділове чуття дуже гостре, будь-які укладені угоди будуть вигідними.

У Близнюків сьогодні можливі незаплановані поїздки та зустрічі, не виключені знайомства, які можуть відіграти важливу роль у вашому житті. Не будьте надто довірливими: сьогодні ви можете помилятися в людях.

Рак

Намагайтеся не ризикувати. День вимагає обережності, прихильністю зірок користуються ті, хто виявляє здоровий глузд. Небажано приймати поспішні рішення щодо роботи або ділових відносин. Намагайтеся не пов'язувати себе зобов'язаннями хоч би до середини дня; у цей час ви можете отримати інформацію, яка змінить ваші плани.

Ракам сьогодні корисне спілкування з членами сім'ї, насамперед — з представниками старшого покоління, які дадуть вам корисні поради та допоможуть уникнути помилок.

Лев

День складається у Левів непогано, дозволяє розв'язувати старі проблеми, досягти цілей, які ви давно поставили перед собою. Бажано спиратися на перевірених союзників: вони не підведуть навіть за складних обставин.

У першій половині дня можливі дрібні непорозуміння, але ви швидко з ними розберетеся. Пізніше ваша підтримка буде потрібна близьким людям. Будьте терплячими, намагайтеся не піддаватися на провокації, не втрачати терпіння. Саме завдяки вашій миролюбності конфліктів вдасться уникнути.

Діва

Вдалий день. Варто скористатися підтримкою зірок, щоб втілити у життя амбітні задуми. Добре відбуваються зустрічі з впливовими людьми, ділові переговори щодо важливих проєктів. Буде шанс піднятися кар'єрними сходами, проте для цього доведеться скористатися своєю чарівністю, а в деяких випадках — і перейти комусь дорогу.

Сприятливий день у Дів для зустрічей із друзями та просто хорошими знайомими, спілкування у неформальній обстановці, а також для активного відпочинку. Помірні фізичні навантаження йдуть на користь, а от перенапружуватися вкрай небажано.

Терези

Не поспішайте. Розв'язання будь-яких питань, навіть найпростіших, сьогодні може вимагати від Терезів більше часу, ніж зазвичай. Якщо ви проявите терпіння, то отримаєте те, чого прагнете, а от якщо занадто поспішатимете, то лише витратите сили даремно.

Намагайтеся не давати приводів для чуток, тримайтеся якомога далі від любителів пліткувати та поширювати неперевірену інформацію: такі особи можуть зіпсувати вашу репутацію. Сприятливий день з погляду фінансів можливі несподівані грошові надходження. Усі угоди, які ви укладаєте, виявляються вигідними.

Скорпіон

Вам багато в чому таланить. Цим варто скористатися, щоб розв'язувати якісь питання, які давно не дають спокою вам та вашим близьким, довести до кінця розпочаті справи. Намагайтеся розраховувати лише на свої сили: їх достатньо, щоб подолати труднощі. Союзники можуть допомогти, але, швидше за все, це станеться пізніше, ніж потрібно.

Імовірні поїздки. Вони складуться вдало, навіть якщо будуть незапланованими і почнуться з якихось дрібних неприємностей. У другій половині дня на багатьох Скорпіонів чекають романтичні сюрпризи.

Стрілець

Що б не відбувалося, не втрачайте оптимізму та впевненості в собі — саме ці якості допоможуть досягти успіху. У спілкуванні з оточуючими ви чесні, відкриті, а часом і різкі, але конфліктів не виникає, оскільки ваші зауваження не позбавлені здорового глузду та гумору. Особливо легко буде порозумітися з жінками, які стануть надійними союзницями.

Якщо ви давно хотіли привернути чиюсь увагу, але не знали, як це зробити, прислухайтеся до своєї інтуїції: сьогодні вона підкаже, що треба зробити. Друга половина дня приносить Стрільцям несподівані події, через які доводиться змінювати плани, це може засмутити деяких представників знаку.

Козоріг

Попри труднощі, які приносить цей день, ви досягаєте поставленої мети. Допомагають досвід та здоровий глузд; завдяки їм ви уникаєте помилок, які зробили б на вашому місці представники інших знаків. Знижена ділова активність, деяким Козорогам взагалі нічим не хочеться займатися. Якщо є можливість просто відпочити, слід зробити саме так.

Непогано відбуваються ділові переговори, зустрічі з потенційними роботодавцями та діловими партнерами. Варто мати на увазі, що не всі дивляться на речі так реалістично як ви, тому деякі обіцянки, які дають вам, так і залишаться невиконаними.

Водолій

Насичений день. Подій буде багато, часом доведеться поспішати, на ходу приймати важливі рішення. Намагайтеся уникати безглуздої суєти і плутанини. Не забувайте про плани, які будували раніше, — їх все ще можна реалізувати, хоч і не в первозданному вигляді.

У другій половині дня з'явиться відчуття втоми, багатьом Водоліям захочеться відкласти справи та відпочити. Ви можете собі це дозволити, якщо впевнені у сумлінності та щирості людей, які допомагають вам. В іншому випадку союзники почнуть робити одну помилку за іншою, як тільки ви перестанете контролювати ситуацію.

Риби

Цього дня ви будете особливо добрі до оточення, а воно відповість тим самим. Налагоджуються стосунки навіть із тими, з ким ви останнім часом сварилися, а вже давніх союзників, однодумців і близьких людей ви розумітимете з півслова. Можливі несподівані удачі, приємні сюрпризи, легкі перемоги.

День підходить Рибам для спілкування із впливовими людьми, відвідування державних організацій, оформлення документів. Фінансові справи вимагають обережності, оскільки ви налаштовані легковажно і схильні занадто поспішно розлучатися з грошима.

Також не варто забувати, що 1 липня за Східним календарем — це день Металевої Мавпи (іноді її називають Мавпуня-Веселуня).





Мавпа — істота з надзвичайними талантами та успішним підходом до будь-яких справ. Вона вирішує складні завдання, навіть ті, які здаються неможливими для інших. Цей день сприяє здійсненню всіх задумів.

Крім того, мавпочка дуже винахідлива й використовує всі можливі засоби для досягнення своїх цілей, навіть якщо це вимагає використання неортодоксальних методів. Вона вважає, що все що вона робить, є правильним, але їй іноді варто поставити себе на місце інших людей та оцінити ситуацію з їхнього боку.

Мавпа — цікавий співрозмовник і має багато захоплюючих історій. Якщо у вас заплановані важливі переговори на роботі, то відправлення Мавпи на них буде успішним кроком.

«Сьогодні варто зайнятися творчими справами, оскільки енергія дня максимально сприятлива для цього», — радять знавці Східної астрології.

Про те, хто у липні досягне успіхів у фінансовій сфері та стане багатшим, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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