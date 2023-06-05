В Києві встигли перевірили частину укриттів після трагедії з загибеллю двох жінок та дитини під час атаки «Іскандерами» в ніч на 1 червня.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, на ранок 5 червня перевірено 1600 укриттів по всьому Києву і перевірка триває.

Згідно з інфографікою, опублікованою Кличком, 10% столичних укриттів — закриті. Водночас третина тих, що є в безперешкодному доступі — у незадовільному стані.

Інфографіка мерії

В той же час за даними МінСтратегПрому, на цей час перевірена лише третина укриттів — 1849. При чому, 242 навіть не змогли відчинити. Як зазначають у відомстві, «ситуація залишається критичною», бо половина перевірених укриттів не готова.

Інфографіка міністерства

Найгірше становище — у Подільському районі, де 80% доступних укриттів непридатні до використання.

Кличко зазначив, що перевірка триває. На адміністрацію тих районів, де ситуація зі станом бомбосховищ найгірша, чекають звернення до президента щодо кадрових рішень.

Він також нагадав, що загалом у столиці з бюджету виділили близько 1,2 млрд грн на облаштування укриттів.

Нагадаємо, що у суботу, 3 червня, Голосіївський суд Києва відправив під домашній арешт керівника поліклініки, у приміщенні якої було закрите укриття, а також його заступника та посадовицю Деснянської РДА. Охоронець ж медзакладу перебуватиме у СІЗО протягом 2 місяців.

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