«Попереду було багато планів на майбутнє»: війна забрала захисника з Черкащини

У боях за населений пункт Сіверськ під Бахмутом, який рашисти перетворили на суцільні руїни, загинув військовослужбовець Сергій Супрун із смт Чорнобай. Солдат боронив Україну в самохідному артилерійському взводі. Йому назавжди 42.

«Сергій народився в багатодітній родині, — повідомляє місцева громада. — Він був наймолодшим, зростав в любові батьків Тетяни та Георгія, старших сестер Оксани й Тетяни. Закінчив Кліщинську загальноосвітню школу та вступив до Черкаського комерційного технікуму, де здобув освіту за фахом товарознавець-комерсант митної справи. Після закінчення навчання реалізував себе у справі ресторанного бізнесу в м. Києві. Був справжнім професіоналом своєї справи. Сергій був завжди лідером в командній роботі, мав повагу колег. Відповідальний, чесний, завзятий до роботи, завжди відстоював правду. Постійно прагнув до нових знань, володів важливими в побуті для чоловіка вміннями, був незамінним в трудових колективах, де працював. Був ерудованим, цікавим співрозмовником, завжди для близьких і рідних та колег знаходив теплі слова підтримки та розради.

У 2002 році зустрів свою майбутню дружину Світлану, закохався та 2005 вони створили міцну родину. В шлюбі виховували сина Владислава та доньку Алісію. Він був чудовим батьком та люблячим чоловіком. В сім’ї панували любов, гармонія, взаєморозуміння, повага та підтримка. Попереду було багато планів на майбутнє та довге і щасливе життя в родинному колі, але повномасштабне вторгнення російських окупантів не дало збутися запланованому".

В липні 2022 року герой був призваний на військову службу по загальній мобілізації і не вагаючись став на захист України.

20 червня 2023 року солдат самохідного артилерійського взводу, вірний військовій присязі, загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.

Прощались з бійцем у рідній Чорнобаївці. За маршрутом слідування похоронного кортежу люди зустрічали загиблого земляка живим коридором та встеляли його останній шлях квітами.

Бійця поховали з військовими почестями

Свій вічний спочинок Сергій Георгійович знайшов на Алеї пам’яті на центральному кладовищі селища Чорнобай, де його поховали з військовими почестями.

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