36.75 / 37.40 40.26 / 41.07
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Попереду було багато планів на майбутнє»: війна забрала захисника з Черкащини

20:04 1 липня 2023
Сергій Супрун

У боях за населений пункт Сіверськ під Бахмутом, який рашисти перетворили на суцільні руїни, загинув військовослужбовець Сергій Супрун із смт Чорнобай. Солдат боронив Україну в самохідному артилерійському взводі. Йому назавжди 42.

«Сергій народився в багатодітній родині, — повідомляє місцева громада. — Він був наймолодшим, зростав в любові батьків Тетяни та Георгія, старших сестер Оксани й Тетяни. Закінчив Кліщинську загальноосвітню школу та вступив до Черкаського комерційного технікуму, де здобув освіту за фахом товарознавець-комерсант митної справи. Після закінчення навчання реалізував себе у справі ресторанного бізнесу в м. Києві. Був справжнім професіоналом своєї справи. Сергій був завжди лідером в командній роботі, мав повагу колег. Відповідальний, чесний, завзятий до роботи, завжди відстоював правду. Постійно прагнув до нових знань, володів важливими в побуті для чоловіка вміннями, був незамінним в трудових колективах, де працював. Був ерудованим, цікавим співрозмовником, завжди для близьких і рідних та колег знаходив теплі слова підтримки та розради.

У 2002 році зустрів свою майбутню дружину Світлану, закохався та 2005 вони створили міцну родину. В шлюбі виховували сина Владислава та доньку Алісію. Він був чудовим батьком та люблячим чоловіком. В сім’ї панували любов, гармонія, взаєморозуміння, повага та підтримка. Попереду було багато планів на майбутнє та довге і щасливе життя в родинному колі, але повномасштабне вторгнення російських окупантів не дало збутися запланованому".

В липні 2022 року герой був призваний на військову службу по загальній мобілізації і не вагаючись став на захист України.

20 червня 2023 року солдат самохідного артилерійського взводу, вірний військовій присязі, загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.

Прощались з бійцем у рідній Чорнобаївці. За маршрутом слідування похоронного кортежу люди зустрічали загиблого земляка живим коридором та встеляли його останній шлях квітами.

Бійця поховали з військовими почестями

Свій вічний спочинок Сергій Георгійович знайшов на Алеї пам’яті на центральному кладовищі селища Чорнобай, де його поховали з військовими почестями.

Про актуальну ситуацію на фронті читайте тут.

Читайте також: «Його зовсім юні донечки осиротіли»: через рік після зникнення вдалось поховати українського захисника

66

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

Ірина Дубцова

Пішла слідом за Лепсом: «тварюку» Дубцову вигнали з концерту в Казахстані

мавпа

Рибам — легкі перемоги, Козерогам — досягнення мети, Овнам — вигідні угоди: гороскоп на день Мавпуні-Веселуні 1 липня

огірки

Обов’язково зробіть це з огірками у червні-липні: врожай з одного куща будете збирати відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту