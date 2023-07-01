«Попереду було багато планів на майбутнє»: війна забрала захисника з Черкащини
У боях за населений пункт Сіверськ під Бахмутом, який рашисти перетворили на суцільні руїни, загинув військовослужбовець Сергій Супрун із смт Чорнобай. Солдат боронив Україну в самохідному артилерійському взводі. Йому назавжди 42.
«Сергій народився в багатодітній родині, — повідомляє місцева громада. — Він був наймолодшим, зростав в любові батьків Тетяни та Георгія, старших сестер Оксани й Тетяни. Закінчив Кліщинську загальноосвітню школу та вступив до Черкаського комерційного технікуму, де здобув освіту за фахом товарознавець-комерсант митної справи. Після закінчення навчання реалізував себе у справі ресторанного бізнесу в м. Києві. Був справжнім професіоналом своєї справи. Сергій був завжди лідером в командній роботі, мав повагу колег. Відповідальний, чесний, завзятий до роботи, завжди відстоював правду. Постійно прагнув до нових знань, володів важливими в побуті для чоловіка вміннями, був незамінним в трудових колективах, де працював. Був ерудованим, цікавим співрозмовником, завжди для близьких і рідних та колег знаходив теплі слова підтримки та розради.
У 2002 році зустрів свою майбутню дружину Світлану, закохався та 2005 вони створили міцну родину. В шлюбі виховували сина Владислава та доньку Алісію. Він був чудовим батьком та люблячим чоловіком. В сім’ї панували любов, гармонія, взаєморозуміння, повага та підтримка. Попереду було багато планів на майбутнє та довге і щасливе життя в родинному колі, але повномасштабне вторгнення російських окупантів не дало збутися запланованому".
В липні 2022 року герой був призваний на військову службу по загальній мобілізації і не вагаючись став на захист України.
20 червня 2023 року солдат самохідного артилерійського взводу, вірний військовій присязі, загинув під час виконання бойового завдання із захисту територіальної цілісності Батьківщини.
Прощались з бійцем у рідній Чорнобаївці. За маршрутом слідування похоронного кортежу люди зустрічали загиблого земляка живим коридором та встеляли його останній шлях квітами.
Свій вічний спочинок Сергій Георгійович знайшов на Алеї пам’яті на центральному кладовищі селища Чорнобай, де його поховали з військовими почестями.
Про актуальну ситуацію на фронті читайте тут.
66
Читайте також: «Його зовсім юні донечки осиротіли»: через рік після зникнення вдалось поховати українського захисника