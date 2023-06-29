«Його зовсім юні донечки осиротіли»: через рік після зникнення вдалось поховати українського захисника

Кожен день цієї війни в українські сім’ї надходять тяжкі звістки про загибель захисників. У Мелешкові на Вінниччині з почестями провели в останній шлях воїна Романа Некрута. Усі рідні та друзі пам’ятають його як люблячого сина та батька, коханого чоловіка, молодшого брата, якому б ще жити та жити, та обставини склалися інакше.

«У родині Романа зростало ще два старших брата. В рідному селі він закінчив дев'ять класів, відслужив строкову службу, після чого підписав контракт з в/ч А0707 з грудня 2004 по 2015 рік. Згодом перевівся у в/ч А3821 і там ще прослужив рік. Наш захисник був учасником бойових дій на Сході України, брав участь в АТО (ООС). Він був справжнім патріотом, вірним сином своєї неньки України, тому за зразкову службу його відзначили трьома нагородами.

Роман мав вищу освіту, закінчив Уманський державний аграрний університет за спеціальністю «Агрономія». Працював агрономом. Воїн був людиною веселої вдачі, хорошим спеціалістом, надійним другом, справедливим, чесним, мужнім. Разом з дружиною виховували двох донечок, будували плани на майбутнє", — повідомляє Гайсинська міська рада.

З перших днів повномасштабного вторгнення російських найманців, не вагаючись, Роман Некрут став на захист рідної землі. Разом з побратимами з 35-тої окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського, боронив нашу землю на Миколаївщині від ненависного ворога. Та не судилося дожити до омріяної Перемоги.

«14.03.2022 року під час бойових дій на Миколаївщині він пропав безвісти. Рік і три місяці родина чекала звістки про свого Романа, в надії що він повернеться живий та здоровий. Але всі сподівання обірвалися чорною смутою… Після зроблених кількох тестів ДНК стало відомо, що, сержант, начальник радіостанції радіовзводу центру зв'язку тилового пункту управління польового вузла зв'язку загинув поблизу н.п. Червоне Миколаївської області під час виконання бойових завдань, отримавши поранення, несумісні з життям. Тепер йому назавжди 40 років… Немає слів, аби втішити згорьовану рідню. Його зовсім юні донечки осиротіли, татусь ніколи не відведе їх під вінець, а лише благословлятиме і оберігатиме Янголом з Небес..»

Раніше «ФАКТИ» писали про загибель на війні з росією батька ексфутболіста збірної України.

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