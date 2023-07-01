Понад 500 окупантів, 35 артсистем та 26 БПЛА: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

Розпочалась чотириста дев’яносто третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 22 бойових зіткнення, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Минулої доби противник завдав 8 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Зокрема, внаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К» по школі в Сергіївці на Донеччині — 2 цивільні людини загинули та 6 поранено, школа повністю зруйнована.

Внаслідок обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом, пошкоджено близько 30 цивільних житлових будинків.

На тлі успішних бойових дій Сил оборони України та через значні втрати противника в живій силі, збільшуються випадки дезертирства в підрозділах російських окупаційних військ, які все частіше самовільно залишають бойові позиції. Зокрема, близько 50 військовослужбовців етнічних дагестанців зі складу каспійської флотилії, в районі населеного пункту Дорожнянка Запорізької області, відмовились брати участь в бойових діях. Наявне в підрозділі озброєння російські відказники вивели з ладу.

Разом з тим, російські окупанти продовжують використовувати цивільне населення в якості «живого щита». Так, в населеному пункті Тополівка Херсонської області, російське військове командування розселяє своїх військовослужбовців у приватних будинках, в яких проживає цивільне населення.

У відповідь на обстріли рф авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 — по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.

В цілому за добу бойові втрати ворога склали:

- особового складу — 228 870 (+530) осіб ліквідовано,

- танків — 4042 (+1) од,

- бойових броньованих машин — 7868 (+5) од,

- артилерійських систем — 4162 (+35) од,

- РСЗВ — 632 (+2) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3545 (+26),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 6794 (+9) од,

- спеціальна техніка — 580 (+11).

Нагадаємо, в інтерв'ю впливовій американській газеті The Washington Post головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний, коментуючи деякі висловлювання щодо українського наступу, наголосив, що ЗСУ потрібно більше кожного виду зброї. Адже по деяких позиціях росіяни мають перевагу перед нами вдесятеро. Щодня кожен відвойований метр української землі дається кров'ю. Якщо Україна не буде мати достатньо боєприпасів та зброї, то ЗСУ все одно будуть наступати, але ціна буде занадто великою.

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