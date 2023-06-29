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Україна

Навряд чи можна назвати містом: в МЗС показали руїни Бахмута

17:05 29 червня 2023
стеля

Російські окупанти перетворили місто Бахмут Донецької області на руїни.

Про це йдеться на сторінці Міністерства закордонних справ України у Twitter.

«Це українське місто Бахмут. Точніше, таким воно було. Те, на що його перетворили росіяни, навряд чи можна назвати містом — руїни колись гарного містечка з розвиненою інфраструктурою та прекрасною архітектурою», — йдеться у повідомленні.

В МЗС вважають, що росія позбавила Бахмут цивілізованого і щасливого життя.

Водночас читачі у мережі виражають надію, що місто заново відбудується й розквітне після закінчення війни.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ зазначили, що станом на 29 червня українські військові на Бахмутському напрямку перехопили стратегічну ініціативу. ЗСУ ведуть наступ широким фронтом. Крім того, заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що бої точаться на флангах Бахмута. Ворог підтягує туди резерви й чіпляється за Бахмут усіма силами. При цьому ЗСУ в напрямі Кліщіївки просунулися на 1200 м, а в напрямі Курдюмівки — на 1500 м.

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