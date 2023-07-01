Накопичують ракети: в Повітряних силах припустили, в чому причина відсутності обстрілів в останні ночі

Після щоденних ракетних атак на українські населені пункти у травні та на початку червня, росія зараз не завдає масових ударів, ймовірно, накопичує ракети. Ворог може використати їх для «якихось підступніших намірів».

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону.

«Вочевидь, ворог щось накопичує, припасає для якихось більш підступних намірів. Можна лише гадати, що у них у голові після тих подій, які стались у рф», — зазначив він.

Ігнат припустив, що росія «оговтується» після подій на внутрішньополітичній арені, маючи на увазі невдалий бунт ватажка «вагнерівців» євгенія пригожина.

Крім того, речник додав, що, попри відсутність нічних обстрілів, на фронті російська авіація продовжує атакувати у Україну. Зокрема, тактична авіація рф на фронті б'є керованими авіаційними бомбами.

Нагадаємо, росія з кінця квітня відновила масовані атаки по мирних містах України. Окупанти застосовують дрони-камікадзе іранського виробництва та ракети різних типів. Зокрема, росіяни почали частіше бити балістикою та аеробалістичними ракетами «Кинджал». Минулої ночі армія рф атакувала військові та інфраструктурні об'єкти у Запорізькій області, запустивши 13 іранських дронів «шахед» та 4 ракети С-300. Сили ППО збили 10 безпілотників.

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