Були сильнішими за російську армію: Зеленський оцінив ризик наступу «вагнерівців» з білорусі

ПВК «Вагнер» в білорусі може створювати загрозу для України, але президент Володимир Зеленський вважає, що поки ніякого серйозного ризику їхнє угруповання — після невдалого перевороту в рф — не несе.

Про це він сказав в інтерв'ю іспанському виданню «EL MUNDO».

Зеленський підкреслив, що ПВК на полі бою була сильнішою за регулярну російську армію, але ця міць пояснювалася методами, якими Пригожин «виховував» у своїх найманців прихильність і кровожерливість.

«Вагнерівці» були такі сильні, тому що у них не було іншого виходу, окрім як атакувати. У них не було вибору ні наступати, ні падати. Ні зупинитися, ні відступити вони не могли, тому що в них стріляли власні товариші… У цьому був секрет їхньої сили", — зазначив очільник Української держави.

Всього ЗСУ ліквідували 21 тисячу «вагнерівців», а 80 тисяч залишили пораненими.

«Це колосальні втрати, але це дає уявлення про те, наскільки численні такі угруповання на сході України. Хороша новина полягає в тому, що ми знищили найбільш мотивовану частину російських сил», — вважає Зеленський.

Також президент додав, що якщо ж ПВК «Вагнер» захоче сформувати наступальний кулак або диверсійні групи, щоб діяти, наприклад, на польських кордонах, Україна незабаром про це дізнається.

Наприкінці президент зазначив, що Україна повинна скористатися ситуацією, коли «z-патріоти» гризуться між собою в пошуках винних, щоб витіснити окупантів з української землі.

«Ми вважаємо, що сьогодні вони, ПВК „Вагнер“, вже не здатні нічого серйозного зробити проти України, але ми будемо стежити за ними на північному кордоні», — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що в ГУР України вважають, що дітище Євгена Пригожина більше не братиме участь у бойових діях на території України, адже бойовики мають надзвичайно великі втрати. При цьому очільник ГУР Кирило Буданов називає «Вагнер» найефективнішим підрозділом РФ, який вмів (у минулому) досягати успіху за будь-яку ціну.

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