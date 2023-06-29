Буданов: пвк «вагнер» більше не воюватиме в Україні
«Заколот вагнера», який зупинився на підступах до москви, не тільки скомпрометував російське керівництво й показав його неспроможність навести лад у країні, але й визначив долю підлеглих євгенія пригожина.
«Вагнерівці» більше не будуть воювати проти України.
Про це у коментарі «Українській правді» заявив керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.
«Ми отримали компрометацію російського керівництва. В черговий раз зруйновано міф про непохитність російського режиму. Було нанесено втрати військово-космічним силам рф. А ще — пвк „вагнер“ більше не братиме участь у бойових діях на території України. А це найефективніший підрозділ РФ, який вмів досягати успіху за будь-яку ціну», — впевнений очільник української розвідки.
Також Кирило Буданов заявив, що наразі «вагнерівці» все ще є на півдні України та в окупованому Луганську, де у них база. Але, за словами глави ГУР, участі у бойових діях найманці зараз не приймають.
«Станом на зараз вони на території Луганська на базі, яка існує з 2014 року. Також вони перебувають у деяких районах на Півдні України. Але участі у бойових діях не приймають», — сказав голова ГУР.
Нагадаємо, днями Буданов заявив, що росія завершила підготовку до підриву Запорізької АЕС. За його словами, як тільки окупанти отримають наказ підірвати станцію, все станеться миттєво.50