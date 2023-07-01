Краще не купувати: названо 4 бренди авто, на які в Україні неможливо знайти запчастини

В українських водіїв є декілька марок авто, які вони частіше розглядають під час придбання нової машини.

Але останнім часом багато автовиробників не витримують конкуренції та змушені або йти з ринку, або змінювати стандарти своїх брендів.

Про марки машин, котрі мали популярність, але все одно зазнали кризи, пише wheel-news.

Brilliance. Компанія була партнером BMW та мала світлі перспективи, але восени 2022 року вимушена була оголосити про банкрутство. Наразі невідомо чи допоможуть компанії колеги з BMW, але відомо точно, що вони могли б допомогти вирішити цю ситуацію.

Zotye. Китайський виробник створював непогані бюджетні кросовери, котрі конкурували з Volkswagen

Tiguan та Touareg. Відомо, що компанія на межі закриття, хоча і має певні успіхи на своєму ринку.

Lifan. Китайський бренд виготовляв не лише автомобілі, а й мотоцикли та автобуси. І якщо в Китаї де-не-де ще продають моделі, однак компанія має великі проблеми.

SsangYong. Корейський автовиробник спеціалізувався на позашляховиках. І хоча компанія зазнала банкрутства, однак автомобілі дуже популярні на вторинному ринку.

«ФАКТИ» писали, за що саме можуть покарати водія, якщо він експлуатує авто з неполадками.

Також повідомляли, що в Києві почали масово штрафувати водіїв за паркування на велодоріжках.

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