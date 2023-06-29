Водіїв у Києві почали масово штрафувати за одне й те саме порушення: що відомо

У Києві почали масово штрафувати водіїв за порушення правил паркування, а саме за те, що вони залишають машини на велодоріжках. За півтора місяця з моменту відкриття велосипедного сезону патрульні винесли понад 120 постанов.

Про це повідомили у патрульній поліції Києва.

Велосипедна доріжка — це спеціальна доріжка з покриттям поза межами проїзної частини вулиці та/або дороги, розташована окремо чи суміжно з тротуаром або пішохідною доріжкою, що призначена для руху на велосипедах.

Велодоріжки не можна використовувати для паркування автомобілів, адже вони убезпечують рух велосипедистів дорогою.

За подібні порушення передбачено штраф від 340 до 680 гривень. В окремих випадках інспектори мають право евакуювати автомобіль порушника на арештмайданчик.

Окрім штрафів за паркування на велодоріжках, водіїв також наказують за паркування у вузьких місцях, на лівому боці дороги з розділовою смугою посередині, на трамвайних коліях, другим рядом уздовж вже припаркованих машин, на газонах і на зупинках громадського транспорту.

Крім того, не можна стояти ближче ніж на 10 метрів до пішохідного переходу.

На тротуарах можна паркувати легкові автомобілі, але для пішоходів повинен залишитися прохід не вужче двох метрів.

За такі порушення машину можуть примусово забрати на штрафмайданчик.

Раніше в МВС нагадали, за що саме можуть покарати водія, якщо він експлуатує авто з неполадками.

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