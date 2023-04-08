Названо ТОП-5 автомобілів, які в Україні легко продати навіть із пробігом

Купуючи автомобіль на вторинному ринку, майбутній хазяїн не тільки оцінює його технічний стан, можливість ремонті, а й перспективну ліквідність.

Є моделі серед вживаних авто, які варто брати, щоб майбутній продаж відбувся легко та швидко, пише Avtosota.

За даними експертів, до рейтингу автомобілів, які трохи втрачають у вартості за 3−5 років, увійшли не найпопулярніші, але досить надійні моделі.

Вони майже не використовуються офіційними таксопарками, і їх покупка пов’язана з меншими ризиками — звідси і вища залишкова вартість.

Hyundai Creta. За статистикою, цей кореєць за 3 роки життя втрачає менш як 10% своєї первісної вартості.

Mazda CX-5. Цей елегантний кросовер при акуратному поводженні втратить при продажу всього 11−12% від ціни покупки.

Mazda 6. Її залишкова вартість через 3 роки володіння становитиме приблизно 85,5%

Toyota RAV4. Легендарний японець втратить близько 16% вартості продажу. Однак при покупці цієї моделі варто бути обережним: автомобіль входить до рейтингу не тільки найліквідніших, а й машин, що найчастіше викрадають. Щоб він «дожив» до майбутнього продажу, варто спочатку вжити заходів та обладнати кросовер протиугінними пристроями: сигналізація, маркування скла/дзеркал, іммобілайзер, GPS-маячок та ін.

Renault Sandero Stepway. Цей сімейний автомобіль при продажі збереже в середньому 83,78% своєї первісної вартості.

Експерти авторинку зазначають, що попит на ці моделі завжди є. За рахунок їх витривалості та надійності продати такі автомобілі навіть з пробігом можна досить легко.

У продажу їх завжди небагато, тому добрі екземпляри цінуються покупцями.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чому заповнення паливного бака автомобіля до країв може призвести до серйозних наслідків та навіть до загрози безпеці.

11

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram