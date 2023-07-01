Утримання та догляд — не одне й те саме: адвокатка пояснила нюанси щодо мобілізації та бронювання військовозобов’язаних

В Україні звузили коло громадян, які зможуть отримати відстрочку від мобілізації. Зміни переважно торкнуться родин, в яких є люди з інвалідністю першої та другої групи.

Поправка міститься у законопроєкті № 9342, який Верховна Рада схвалили 28 червня. Його вже підписав президент Володимир Зеленський.

Важливі нюанси щодо мобілізації пояснила у соцмережі адвокатка Дар'я Тарасенко. Зокрема, вона наголосила, що утримання та догляд — це не одне й те саме, адже утримання передбачає фінансове забезпечення особи.

«Мова йде виключно про тих, хто зобов'язаний утримувати згідно з законом. Немає значення, чи виконує він/вона такий обов'язок, та чи здійснює утримання хтось інший, навіть той, хто такого обов'язку не має», — зазначила юристка.

За словами адвокатки, утримувати особу з інвалідністю мають:

- Чоловік/дружина, але за умови, що дружина/чоловік потребує матеріальної допомоги, а другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу.

- Батьки — повнолітнього сина чи доньку за умови, що син/донька є непрацездатним та потребує матеріальної допомоги, а батьки можуть таку матеріальну допомогу надавати.

- Син та донька, але виключно за умови, що батьки є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги.

- Онуки, правнуки, за умови, якщо баба, дід, прабаба, прадід потребують матеріальної допомоги і якщо у них немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання, за умови, що повнолітні внуки, правнуки можуть надавати матеріальну допомогу.

- Брати та сестри за умови, що брат/сестра потребує матеріальної допомоги, не має чоловіка/дружини, батьків або повнолітніх дочки, сина, та за умови, що повнолітні брати та сестри можуть надавати матеріальну допомогу.

- Падчерка, пасинок за умови, що мачуха/вітчим потребують матеріальної допомоги і якщо вони надавали падчерці/пасинкові систематичну матеріальну допомогу не менш як п'ять років, за умови, що падчерка/пасинок можуть надавати матеріальну допомогу. Обов'язок падчерки/пасинка по утриманню мачухи/вітчима виникає, якщо у мачухи/вітчима немає чоловіка, дружини, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або якщо ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

- Особа, яка проживала з особою з інвалідністю однією сім'єю до досягнення повноліття за умови проживання однією сім'єю до досягнення повноліття не менш як п'ять років, та за умови, що ця особа може надавати матеріальну допомогу. Цей обов'язок виникає, якщо у того, хто потребує матеріальної допомоги, немає дружини, чоловіка, повнолітніх дочки, сина, братів та сестер або ці особи з поважних причин не можуть надавати їм належного утримання.

В усіх наведених випадках обов'язок утримання виникає виключно в тому випадку, коли особа з інвалідністю потребує матеріальної допомоги.

Як визначається, що особа потребує матеріальної допомоги? Адвокатка наголошує, що загального правила, як визначити, що особа потребує матеріальної допомоги, не існує.

У кожному конкретному випадку суди, розглядаючи суперечки про стягнення грошових коштів на утримання особи, визначає, чи покривають доходи такої особи (зокрема, пенсія) необхідні витрати людини.

Тож, адвокатка наголошує, що без підтвердження самої особи про те, що вона потребує матеріальної допомоги, встановити факт такої потреби абсолютно неможливо.

Тому у військкоматів (ТЦК та СП) немає реальної можливості встановити, що особа з інвалідністю потребує матеріальної допомоги.

«Має резюмуватись, що особа НЕ ПОТРЕБУЄ матеріальної допомоги, якщо не доведено зворотнє. Відповідно, якщо особа з інвалідністю не потребує матеріальної допомоги, то ніхто з родичів не має встановленого законом обов’язку їх утримувати», — зазначає Тарасенко.

Також юристка додає, що на практиці ТЦК та СП не зможуть відмовляти в оформленні відстрочки військовозобов'язаним, які мають близьких родичів з інвалідністю на тій підставі, що є інші особи, які за законом зобов'язані утримувати.

Раніше «ФАКТИ» публікували роз'яснення адвоката щодо законності вручення повістки через родичів.

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