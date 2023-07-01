Навіщо досвідчені господині жарять мило на сковороді: відповідь вас напевне здивує

Прибирання у ванній кімнати та на кухні — це процес, який займає досить часу у будь-якої господині.

А миття сковорідок потребує додаткових зусиль та засобів навіть у тих господинь, які мають посудомийну машину.

Якщо на сковорідці утворився неприємний застарілий нагар, а таблетки для посудомийки з ним не справляються, то можна пригадати спосіб наших бабусь — господарське мило.

У багатьох вдома є шматочок такого мила, який і зробить всю роботу замість побутової хімії.

Найдієвіший спосіб використання мила — підсмажити його на сковороді.

Після цього навіть товстий й старий шар нагару зійде.

Слід від цілого шматка відокремити маленький брусок й подрібнити його в стружку. Стружку, що вийшла, покласти на сковороду та залити водою. Рідини багато не потрібно, але вона має покривати мило.

Поставити посуду вогонь й зачекати, коли мило перетвориться на однорідну масу. Після цього вимкнути плиту. На це піде близько 10 хвилин.

Коли миюча рідина охолоне, можна відтерти нагар. Він має відійти набагато легше.

Щоб почистити зовнішню частину сковороди, потрібно натерти мило та пом'якшити стружку у теплій воді до отримання густої кашки. Вмішати погашену столовим оцтом соду й нанести на зовнішню поверхню брудної сковороди. Через 15 хвилин нагар змити щіткою або грубою губкою.

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