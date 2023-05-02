Буде як нова: як відбілити ванну без відбілювача

Вапняний наліт, іржа, жовтизна — далеко не всі неприємності, які можуть зіпсувати білизну стінок ванни.

Для їх видалення, звичайно, можна скористатися засобами побутової хімії з магазину, але не менший ефект можуть дати давно випробувані «народні методи», розповідає «Домашній блог».



Щоб обрати засоби для чищення, треба враховувати матеріал, з якого зроблена ванна.

Чавунна ванна

Чистка лимонною кислотою. В 0,5 л води розвести 100 мг лимонної кислоти. Розприскувати розчин по поверхні ванни кожні 10 хвилин, поки він не закінчиться. Залишити все мінімум на годину. Змити губкою та великою кількістю води.

Цим способом можна очистити навіть саму вбиту ванну. Замість лимонної кислоти відбілити ванну можна оцтом.

Ще один спосіб — скипидар з сіллю. Відбілити ванну від жовтизни й позбавити від іржі можна кашкою з солі та скипидару.

Потрібно змішати скипидар і сіль, натерти стінки ванни та іржаві плями. Залишити все на кілька годин, а потім і змити.

Добре можна відбілити стару чавунну ванну від іржі перекисом з нашатирем.

Змішати у рівних пропорціях препарати й натерти стінки ванни. Залишити на пів години або довше, якщо ванна дуже стара. Протерти губкою й промити водою.

Іржа піде, і ванна засяє білизною. Можна до суміші додати натертого на тертці господарського мила. Від цього суміш лише покращиться.

Оцет. Господині змочують в ємності з оцтом паперові серветки й обкладають стінки ванни. Через пів години все змивають. Стінки ванної блищать, як нові.

Акрилову ванну можна також відмити оцтом та лимонною кислотою. Для цього потрібно наповнити акрилову ванну не гарячою, а трохи теплою водою. Додати пачку лимонної кислоти або вилити в воду 1,5 літра оцту. Залишити все на ніч, але не більше ніж на 12 годин. Вранці злити воду й змити все чистою водою.

Підійдуть також бура й столовий оцет. З бури та столового оцту потрібно зробити кашку, якою можна відбілити акрилову ванну вдома. Взяти ганчірочку і нанести засіб на пожовклі місця або плями. Трохи потерти, поки жовтизна не зникне.

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