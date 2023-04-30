Тільки не лимонна кислота! Чим краще очистити пральну машину від накипу

Вода, яка тече у нас з-під крана, далека від норми. В ній велика кількість солей кальцію, що негативно впливають на роботу пральних машин.

Утворюється накип, який виводить з ладу нагрівальні елементи пралок, пише Ukr.Media.

Є, звичайно, різні засоби, які розм'якшують воду. Але багато які господині користуються старим способом — додають лимонну кислоту.

Баки пральних машин з нержавіючої сталі нормально переносять кислоту. А ось для машин, у яких ці баки зроблені з силуміну (сплав алюмінію і кремнію), використання лимонної кислоти неприпустимо. В той же час більшість пралок роблять саме з цього матеріалу, оскільки він вартує менше. Крім того, лимонна кислота негативно впливає на гумові складові та призводить до швидкого зношування цих елементів приладу.

Тому фахівці не рекомендують додавати лимонну кислоту у пральну машину для очищення від накипу.

Які ж засоби можна використовувати для пральної машини?

Сода

Для очищення машини від накипу краще взяти кальциновану, а не харчову соду, тому що в ній набагато більше лугу, а значить вона ефективніше справляється із забрудненнями.

У відсік для порошку засипаємо 100 г кальцинованої або 200 г харчової соди і запускаємо машинку без білизни приблизно на 30−40 хвилин із температурою 40−60°С. Через 20 хвилин ставимо на паузу і чекаємо 2−3 години, потім доводимо процес прання до кінця.

Оцет

Беремо 200 мл 9% оцту, виливаємо у відсік для кондиціонера, вмикаємо прання без білизни із найдовшою програмою та максимальною температурою. Через 20 хвилин ставимо на паузу і чекаємо 1,5−2 години, потім вмикаємо знову і чекаємо, поки вона завершить прання.

Нагадаємо, раніше господиням нагадали, який регулярний догляд потрібний пральній машині.



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