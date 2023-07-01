Вдарив ножем у серце: в Одесі підліток посеред вулиці вбив молоду жінку

В Одесі неповнолітнього хлопця взяли під варту за завдання смертельх ножових поранень молодій жінці. Інцидент стався минулого тижня ввечері на вулиці Катерининській, де хлопець вступив з незнайомими йому жінкою і її співмешканцем у словесну перепалку.

Як повідомили в поліції Одещини, у розпал конфлікту 16-річний підозрюваний вихопив з кишені ножа, раптово наблизився до 20-річної опонентки і завдав їй удару в груди.

Очевидці викликали «швидку» та поліцію. Потерпілу доставили до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки з пошкодженням серця. На жаль, ушкодження виявилося несумисним с життям — дівчина померла. Зловмисника поліцейські затримали на місті, де і вилучили ніж, який скерували на експертизу.

Речовий доказ вилучено

Неповнолітньому фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі його взято під варту, а правоохоронці встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Нагадаємо, перед цим під Одесою 30-річний чоловік з особливою жорстокістю вбив старшого односельця. Поліцейські встановили, що потерпілий прийшов до свого товариша в гості, де під час раптової сварки господар оселі схопив ніж та наніс гостю множинні поранення, після чого вдарив по обличчю сокирою. Від отриманих травм чоловік загинув, а зловмисник, приховавши сліди злочину, пішки направився в Ізмаїл, де мешкав просто на вулиці.

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