36.75 / 37.40 40.26 / 41.07
Київ: +25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Алла Пугачова виглядала «на всі сто»: з’явились фото останнього виступу Примадонни на росТБ

18:35 1 липня 2023
Одне з останніх фото на батьківщині

Алла Пугачова та її коханий чоловік Максим Галкін виїхали з росії 3 березня минулого року через почату диктатором путіним війну. А незадовго до цього Примадонна, як з'ясувалося, сяяла в студії пропагандистського Першого каналу.

Вона була на зйомках програми «Сьогодні ввечері», яку тоді вів Максим Галкін. В ефір той випуск так і не вийшов.

Натомість у Мережі з'явилися кадри лаштунків програми.

Компанію зірці склали Катерина Стриженова, давній друг Ігор Ніколаєв, донька Христина Орбакайте та інші зірки.

«Виконавиця виглядала на всі сто. Вона обрала чорне вбрання та елегантні вкорочені чобітки, які підкреслили стрункі ноги, і не забула про об'ємний шиньйон», — говориться у повідомленні Telegram-каналів.

Це підтверджують і фото, зроблені в студії.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, нині співачка з дітьми вже має залишити Ізраїль і поїхати на літо до Латвії, де на неї чекає давня подруга Лайма Вайкуле.

296

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Високорослі томати

Просто «суперпідживлення»: після нього томатів обов’язково зав’яжеться в 10 разів більше

Ірина Дубцова

Пішла слідом за Лепсом: «тварюку» Дубцову вигнали з концерту в Казахстані

мавпа

Рибам — легкі перемоги, Козерогам — досягнення мети, Овнам — вигідні угоди: гороскоп на день Мавпуні-Веселуні 1 липня

огірки

Обов’язково зробіть це з огірками у червні-липні: врожай з одного куща будете збирати відрами (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту