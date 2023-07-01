Алла Пугачова виглядала «на всі сто»: з’явились фото останнього виступу Примадонни на росТБ

Алла Пугачова та її коханий чоловік Максим Галкін виїхали з росії 3 березня минулого року через почату диктатором путіним війну. А незадовго до цього Примадонна, як з'ясувалося, сяяла в студії пропагандистського Першого каналу.

Вона була на зйомках програми «Сьогодні ввечері», яку тоді вів Максим Галкін. В ефір той випуск так і не вийшов.

Натомість у Мережі з'явилися кадри лаштунків програми.

Компанію зірці склали Катерина Стриженова, давній друг Ігор Ніколаєв, донька Христина Орбакайте та інші зірки.

«Виконавиця виглядала на всі сто. Вона обрала чорне вбрання та елегантні вкорочені чобітки, які підкреслили стрункі ноги, і не забула про об'ємний шиньйон», — говориться у повідомленні Telegram-каналів.

Це підтверджують і фото, зроблені в студії.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, нині співачка з дітьми вже має залишити Ізраїль і поїхати на літо до Латвії, де на неї чекає давня подруга Лайма Вайкуле.

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