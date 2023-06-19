«Ізраїльська Рубльовка»: стало відомо, де живуть Алла Пугачова, Максим Галкін та їхні діти

Незважаючи на те, що народна артистка СРСР Алла Пугачова вже півтора року живе в Ізраїлі, куди переїхала після початої кремлівським фюрером війни проти України, російські пропагандисти не можуть прожити й дня, щоб не згадати про Аллу Борисівну — певно, у них більше не залишилось про кого писати, хто б не заплямував себе співпрацею з путінською владою.

При цьому путінські лизоблюди кидаються в різні крайнощі — коли «брехливі вуста кремля пєсков» цілує Примадонні руки, автори публікацій «здувають пилинки» з артистки, в інших випадках — поливають її брудом.

Ще зовсім недавно росЗМІ писали, як сімейство Пугачової-Галкіна ледь не голодує в Ізраїлі, тепер же «методичка змінилася», і Пугачовій вже ледь не заздрять.

Так, на вихідних один з пропагандистських ТВ-каналів розповів, де насправді мешкає співачка з сімейством — задля цього навіть провели «журналістське розслідування».

Виявилося, що 74-річна Примадонна обрала для життя особливий район найдорожчого міста Герцлія.

Район Пітуах називають «сестрою Тель-Авіва» або «ізраїльською Рубльовкою». Місцева мешканка на ім'я Лійлі розповіла, що часто бачить Галкіна із дружиною та дітьми на прогулянці. Одна з найпопулярніших локацій, яку можна побачити на відео 47-річного пародиста — готель Даніель. Неподалік піщаного берега люблять кататися на велосипеді Максим і Гаррі. Від пляжу до будинку Пугачової всього 20 хвилин шляху.

У будинку Алли Борисівни три поверхи, дві відкриті тераси та басейн, який регулярно з'являється у відеоафішах Максима.

Басейн на території маєтку

У кроковій доступності від котеджу — школа, де навчаються молодші діти актриси фільму «Прийшла та говорю». Вартість особняка, де оселилася Пугачова, оцінюють у 6 мільйонів доларів.

«Насправді, досить скромно», — сказала Лійлі.

Серед сусідів співачки чимало олігархів, а також давній друг сім'ї Семен Могилевський.

А ось як виглядає будинок зовні.

Як можна зрозуміти із знімків, «хатинка» у відомих артистів досить велика і комфортна, так що всі розповіді про «бідне життя емігрантів» — суцільна вигадка і нісенітниця.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали і про нібито плани зіркового сімейства перебратися жити за океан, у США.

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