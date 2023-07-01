Перекладу «Нино» не буде: Олег Винник розповів, що він зробить з російськомовними хітами (відео)

Співак Олег Винник, який днями пообіцяв повернути гроші за квитки на скасовані концерти, прокоментував наміри відносно російськомовних хітів.

Як відомо, артист у своєму репертуарі мав чимало популярних російськомовних пісень, як «Нино», «Здравствуй, невеста», «Счастье» та багато інших. Втім, як зазначив Винник, перекладати їх на українську він не бачить сенсу, сказав він у інтерв'ю «КРП».

Олег Винник зараз

«Точно знаю, що перекладати я не буду свої пісні російською мовою, які були написані до війни. Ті мої суперхіти, які були російською мовою, я ніколи в житті не буду перекладати українською. Це не потрібно. Треба йти далі», — сказав Винник.

Також виконавець поділився, чи продовжить співати російськомовні хіти на своїх концертах.

«Як можна сказати, я до перемоги не співаю російською мовою? Що таке «до перемоги», а тоді ми можемо співати російською? Спочатку треба навчитись розмовляти своєю мовою, українською. Якщо би я відкрив рота на сцені російською мовою, я б себе просто на просто обплював би. І це не є «до» перемоги чи «після», — прокоментував Винник.

Разом з тим артист зізнався, що поки не може вийти на сцену, бо йому болить. Проте не виключає, що його виступи можуть відбутися дуже скоро.

«Це буде з чистого листа, але з достатнім досвідом. Це буде та сцена, на якій завжди стояв Олег Винник, але все буде по-іншому. Олег Винник більше ніколи не буде терпіти і чогось боятися. Це величезне щастя — вийти на сцену, побачити перед собою людей і запитати їх, що вони думають. До сьогоднішнього дня не знаю взагалі, коли. Це буде скоро. Це не буде один концерт, це буде, дай боже, багато концертів», — прокоментував співак, який раніше пояснив, де пропадав увесь цей час.

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