«Мене підняли та поставили на ноги»: Олег Винник розкрив деталі своєї хвороби

Популярний співак Олег Винник, який виїхав з України та довгий час не виходив на зв'язок, вперше розповів про рідкісну хворобу та її наслідки. Артист спростував те, що лікується від онкології. Проте зізнався, що страждає від досить підступної рідкісної хвороби. Зараз він продовжує лікування в Німеччині.

«Слава Богу, що мене підняли та поставили на ноги. І я скажу, що це не одна і не дві речі, які мене накрили. Десь я там в інтерв'ю казав, що не звертаю увагу на своє здоров'я, а тепер думаю, як довго можу це робити. А потім отак приходить один день і відключається усе. Цією хворобою хворіє в Німеччині 2% людей. Слава Богу, що вона сьогодні не є така страшна і не така летальна. Раніше людина, якщо не зверталася до лікаря, при моєму випадку буквально залишалася у візку. Але сьогодні є пігулки, медикаменти», — розповів Олег Винник в інтерв’ю «Крупним планом».

Каже, симптоми хвороби почав відчувати ще до початку війни, перебуваючи в турі. Тоді йому стало зле просто на сцені, декілька виступів довелося перенести. Але тоді, він не розумів, що з ним відбувається. Однак називати свій діагноз артист відмовився.

«Воно почалося у турі, я не знаю, що це таке. Я нікому не розповідав. Це були такі симптоми, що ти просто не можеш збагнути, тебе просто витягують із цього», — сказав співак.

В першій частині інтерв’ю Винник толком не зміг пояснити, чому він так довго мовчав. Каже, що втратив доступ до соцмереж та й не знав, що сказати людям.

Раніше продюсер артиста Олександр Горбенко заявив про припинення співпраці з ним.

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