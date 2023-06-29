Олег Винник обіцяє повернути гроші за квитки на скасовані концерти

Популярний співак Олег Винник, який пояснив своє зникнення в інтерв’ю, вперше за довгий час звернувся до своїх прихильників у соцмережі. Він зробив допис, в якому обіцяє повернути гроші за квитки на концерти, які були скасовані ще у 2021 році. Артист пояснив, яким чином можна отримати сплачені кошти.

Прихильники по-різному відреагували на допис в коментарях. Одні вітають Винника з поверненням до аудиторії, інші критикують, дорікаючи на «своєчасність» заяви. Мовляв, два роки пройшло і можна вже було давно вирішити це питання, а не розповідати про нібито злам сторінки.

Нагадаємо, в першій частині інтерв’ю Винник толком не зміг пояснити, чому він так довго мовчав. Каже, що втратив доступ до соцмереж та й не знав, що сказати людям.

Також артист розкрив деталі своєї хвороби. Каже, що лікарі буквально підняли його на ноги.

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