Фінальне «золото» Вікторії Ус: медальний підсумок України на Європейських іграх у Кракові

У неділю, 2 липня, у Кракові завершилися ІІІ Європейські ігри за участю спортсменів із 48 країн.

Останні медалі престижних змагань — срібну і золоту — Україні принесли 27-річний кікбоксер з Дніпра Тимур Бриков, який програв у фіналі вагової категорії до 75 кг Луці Шонії з Грузії і став віцечемпіоном Європейських ігор, а також 30-річна киянка Вікторія Ус, котра виграла фінал у байдарці-кросі в каное-слаломі.

Загалом за 12 днів змагань на польській землі наші атлети здобули 41 нагороду (21 золоту, 12 срібних та 8 бронзових) і у медальному заліку посіли третє підсумкове місце. Вище (пріоритет за кількістю «золота») лише Італія — 100 нагород (35--26--39) та Іспанія — 57 (21--17--19). На четвертій і п'ятій позиціях медального рейтингу розташувалися Німеччина — 63 (20--16--27) та Франція — 62 (17--19--26). Загалом на п'єдестал пошани у Кракові підіймалися спортсмени з 41 країни.

Нагадаємо, що на І Європейських іграх у Баку в 2015-му українські атлети здобули 46 медалей (8 золотих, 14 срібних та 24 бронзові), а на II іграх у мінську у 2019-му поповнили свою колекцію 51 нагородою (16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Хижняк став дворазовим чемпіоном Європейських ігор.

Фото НОК України

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