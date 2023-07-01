Боксер Олександр Хижняк став дворазовим чемпіоном Європейських ігор (відео)

У суботу, 1 липня, українські спортсмени після кількох днів «затишшя» нарешті поповнили свою колекцію медалей на Європейських іграх у польському Кракові.

«Золото» завоював наш боксер Олександр Хижняк. У ваговій категорії до 80 кг наш співвітчизник на прізвисько Полтавський танк на шляху до фіналу нокаутував у третьому раунді грузина Георгія Кушиташвілі, а також упевнено впорався з греком Міхалом Тсамалідісом (5:0), ірландцем Келіном Кассіді (3:0) та італійцем Сальваторе Кавальяро (5:0). У вирішальному поєдинку Олександр зійшовся з хорватом Габріелем Веочичем, відправивши того «спати» вже в другому раунді та викликавши шквал оплесків від українців, які зібралися в залі.

Додамо, що це вже друге «золото» для Хижняка на Європейських іграх — чотири роки тому, у мінську, він також став найкращим, щоправда, перемігши у фіналі італійця Кавальяро (5:0).

За крок від великої сенсації зупинилася жіноча збірна України з пляжного футболу. Підопічні Олександра Клименка, програвши в групі Іспанії (4:6) та обігравши Італію (2:1), сенсаційно виявилися сильнішими за Португалію в півфіналі (3:1) та вийшли у фінал. «Жовто-сині» були близькі до того, щоб узяти реванш у Іспанії вже у вирішальному поєдинку, але, ведучи в рахунку, пропустили від суперниць за 45 секунд до завершення основного часу. Вже в екстра-таймі нашим дівчатам вдалося знову вийти вперед — і знову на останній хвилині іспанкам вдалося вирівняти становище. А в серії післяматчевих пенальті успіх уже супроводжував наших суперниць.

Зрештою, «бронзою» поповнилася українська скарбничка завдяки кікбоксеру Артему Мельнику, який виступає у ваговій категорії до 86 кг (фул контакт). У півфіналі наш співвітчизник мінімально поступився іспанцю Мухаммеду Хамбі (1:2) та не зміг продовжити боротьбу за нагороду вищого гатунку.

Таким чином, перед заключним змагальним днем на Європейських іграх збірна України, завоювавши 39 нагород (20 золотих, 11 срібних, 8 бронзових), розташовується на третьому рядку медального заліку. Вище (за кількістю «золота») лише Італія — 90 нагород (28--24--38) та Іспанія — 53 (20--14--19).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна побила власний рекорд на Європейських іграх.

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