Нічна атака ворога на Україну: ППО збила 13 дронів, ще чотири «Шахеди» не досягли своїх цілей

У ніч проти понеділка, 3 липня, російський ворог знову атакував мирні міста України з повітря, застосувавши дрони-камікадзе типу «Шахед».

Силами та засобами протиповітряної оборони ЗСУ було збито збито 13 БПЛА, повідомили у командуванні Повітряними силами ЗСУ.

Фото ПС ЗСУ

Військові зазначили, що окупанти запускали по Україні ударні безпілотники «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку. Було зафіксовано пуски 17 «шахедів».

Українська ППО працювала у південних, східних та центральних областях.

«В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА „Shahed-136/131“. Решта — не досягла своєї мети», — йдеться в повідомленні.

Військові уточнили, що, за попередніми даними, втрат з боку населення та ЗСУ не було.

Нагадаємо, що рф здійснил атаку по Україні минулої ночі. Тоді у Повітряних силах повідомили про загрозу атак противника як за допомогою ударних дронів, так і ракет, у тому числі балістичного типу. Згодом у Київській МВА поінформували, що росіяни атакували столицю за допомогою «Шахедів». Усі ворожі цілі були знищені силами ППО. В області через падіння уламків було пошкоджено 3 будинки, поранення отримала одна людина. Вже вранці 2 липня війська рф продовжили повітряну атаку, запустивши ракети. Загалом за ніч та ранок українською протиповітряною обороною було знищено 3 ракети типу «Калібр», а також 8 дронів Shahed — тобто усі ворожі повітряні цілі.

Ілюстративне фото зі сторінки Міноборони України у соцмережах

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