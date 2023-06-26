Збройні сили України продовжують звільняти окуповані території. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила про звільнення села Рівнополь Хлібодарівської сільської громади Волноваського району Донецької області.

«Сили оборони повернули Рівнопіль під наш контроль. Рухаємось далі», — написала вона.

За її словами, на сході Сили оборони України протягом тижня вели і оборонні, і наступальні дії та мали тактичний успіх.

«Ворог здійснював свій наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там і зараз тривають важкі бої. Протягом минулого тижня на цих напрямках відбулось близько 250 бойових зіткнень. Ворог намагався витіснити наші війська із займаних позицій, але йому це не вдалось. Противник за минулий тиждень на сході здійснив 6457обстрілів та випустив боєприпасів 315 006. Порівняно з минулим тижнем кількість обстрілів збільшилась. Водночас наші війська на сході наприкінці минулого тижня розпочали контрнаступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Богданівки, Ягідне, Кліщіївки та Курдюмівки. На кожному з напрямків просування від 1 до 2 км. Зараз війська закріплюються на досягнутих рубежах та продовжують нищити ворога», — повідомила Маляр.

Вона додала, що обстановка на півдні за минулий тиждень суттєвих змін не зазнала.

«Сили оборони України продовжували ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення та вирівнювання лінії фронту збільшено площу звільнених територій на 17 кв.км. Загалом з моменту початку наступу звільнена площа на півдні складає 130 кв.км. На таврійському напрямку ворог протягом минулого тижня 148 разів атакував наші позиції. За минулий тиждень на таврійському напрямку зафіксовано 3861 обстріл. Якщо скласти кілткість ворожих обстрілів на сході та півдні, то вийде більше 10 тисяч обстрілів за тиждень. Це фактично цілодобово і щохвилини. Підрозділи ракетних військ і артилерії сил оборони таврійського напрямку протягом тижня виконали 8783 вогневих завдання», — написала Маляр.

За її словами, загиблих за минулий тиждень у ворога у 8 разів більше ніж у нас. ЗСУ за минулий тиждень знищили сотні одиниць ворожої техніки серед яких танки, гелікоптери, артилерійські системи.

Як писали «ФАКТИ», росіяни вночі знову намагалися атакувати Україну.

Ілюстративне фото

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