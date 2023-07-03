Деяким українцям без роботи готові сплачувати до 10 тисяч грн на місяць: хто може претендувати на виплати

Для оформлення статусу безробітного українцям треба звернутися до найближчого центру зайнятості. Документи можна подавати як особисто, так і в електронній формі.

Як пише «Обозреватель», допомога з безробіття надається з першого дня набуття статусу безробітного. Варто зауважити, що розмір фіндопомоги залежить від стажу та зарплати безробітного. Максимальний розмір виплат під час військового стану не може перевищувати 150% мінімальної заробітної плати — 10 050 грн. у 2023 році.

Для отримання статусу до центру надають трудову книжку, документ про освіту та військово-обліковий документ для осіб, які звільнилися зі строкової військової служби. Внутрішні переселенці також мають надати заяву про припинення трудових відносин або документ, що підтверджує факт припинення зайнятості, або відповідне рішення суду — у разі припинення трудових відносин у судовому порядку, розрахунковий документ, що підтверджує відправлення зазначеної заяви роботодавцю рекомендованим листом із описом вкладення.

Нагадаємо, що про те, як ВПО можуть розірвати трудові відносини в односторонньому порядку, розповідав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Фото Pixabay

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