Як переселенцям звільнитись з роботи: опубліковано інструкцію

В Україні спростили систему звільнення та розірвання трудових договорів для внутрішньо переміщених осіб, а також отримання ними статусу безробітного.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен пише, що переселенці, які не мали можливості припинити трудовий договір у звʼязку з неможливістю продовжувати роботу за попереднім місцем проживання, мають право припинити такий договір в односторонньому порядку.

Для цього потрібно подати заяву до центру зайнятості за місцем проживання/перебування заяву на ім’я роботодавця.

Датою припинення трудового договору є наступний день після подання такої заяви.

Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору повідомляє про це роботодавця (будь-якими засобами комунікації, у тому числі електронними).

У разі, якщо у таких осіб не розірвані трудові договори з роботодавцем, який перебуває на непідконтрольній території або щодо якого відсутня інформація про місце перебування, заява зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території до моменту деокупації.

Після чого протягом 7 календарних днів даний орган повідомляє роботодавця, територіальний орган Пенсійного фонду України та територіальний орган Державної податкової служби.

Якщо переселенець не має документів, необхідних для надання статусу безробітного, він отримає статус безробітного без додаткових вимог, наголосив Лубінець.

«До отримання документів та відомостей про періоди трудової діяльності, заробітну плату (дохід), страховий стаж, допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття», — йдеться у повідомленні омбудсмена.

Нагадаємо, уряд планує змінити підхід до виплати допомоги на проживання частині переселенців.

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