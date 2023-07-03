Потрібен пароль: в Україні посилять правила поповнення банківських карток через термінали

Національний банк України, який нещодавно з метою зниження ризиків шахрайства встановив надавачам платіжних послуг вимогу щодо застосування посиленої автентифікації користувачів, посилює вимоги до процедури внесення готівки через платіжні термінали.

Як зазначають в НБУ, з 1 серпня 2023 року у квитанції повинні вказуватися номери мобільних телефонів платників.

Так, під час внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) платник має:

ввести номер свого мобільного телефону на екрані ПТКС;

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

отримати квитанцію.

Ці вимоги не поширюються на такі платежі, як:

сплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські);

оплата проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

оплата маршрутних пасажирських перевезень;

поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті;

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету.

Варто зазначити, що станом на 1 квітня в Україні діяло 28,6 тисяч банкоматів та терміналів самообслуговування. Це на 5 тис. менше, ніж до війни.

Нагадаємо, що раніше в НБУ заявляли, що уповноважені установи зобов`язані приймати у населення більш зношені купюри іноземних валют без обмеження.

Фото Pixabay

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