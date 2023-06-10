У НБУ заявили, що не забороняли обмін старих доларових купюр і розбиратимуться з банками

Національний банк України спростував ухвалення нормативно-правових актів, що передбачають заборону здійснення валютно-обмінних операцій з іноземною валютою, зокрема обмін доларів США серії 1996 року та тих, що були випущені в обіг раніше.

Згідно з роз'ясненням регулятора, уповноважені установи зобов’язані приймати банкноти іноземної валюти, які за дизайном і елементами захисту повністю відповідають зразкам та описам, наведеним на сторінках офіційних сайтів центральних/національних банків іноземних держав, і не мають ознак зношення або набули під час обігу одну чи кілька ознак незначного зношення.

Більш зношені купюри мають прийматися без обмеження на інкасо уповноваженими установами, що мають відповідний договір з іноземним банком-кореспондентом.

При цьому ступень зношеності банкнот іноземної валюти встановлюються центральними банками відповідних країн, зокрема для долара США — Федеральною Резервною системою США, і не підлягає регулюванню НБУ, водночас повинна бути передбачена умовами договорів з іноземним банком-кореспондентом.

Важливо: комісійну винагороду за здійснення таких операцій банки відповідно до статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність» стягують згідно з установленими ними тарифами, інформація про які має бути розміщена в доступному для клієнта місці.

Зважаючи на суттєве ускладнення логістичних шляхів під час повномасштабної війни і пов'язане з цим зростання прямих затрат банків на здійснення такого передавання валюти для обміну, уповноважені установи поступово збільшують комісії за операції інкасо. Однак клієнти завжди можуть обрати установу, комісія якої є нижчою.

Строки виплати клієнтам відшкодування за зношені банкноти іноземних держав (відшкодування безпосередньо після приймання банкнот від клієнта або після отримання відшкодування від іноземного банку-кореспондента) установлюються банками самостійно.

У разі відмови обмінювати валюту на підставі року випуску Національний банк готовий приймати звернення від громадян для проведення відповідних перевірок. А вже наступного тижня НБУ проведе з уповноваженими установами зустріч, під час якої обговорить з учасниками ринку звернення громадян і проблемні питання та надасть відповідні роз’яснення.

Нагадаємо, напередодні було спростовано інформацію про наміри щотижневого збору даних відносно всіх платежі фізичних осіб.

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