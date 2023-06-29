В Україні підняли тарифи на воду: скільки доведеться платити українцям

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила сьогодні, 29 червня, підвищення тарифів на воду у два етапи: з 1 липня та з 1 вересня.

Про це йшлося в онлайн-трансляції засідання регулятора.



«Перший етап з 1 липня до 31 серпня 2023 року і другий етап з 1 вересня 2023 року. На зміну тарифу на першому етапі впливають такі чинники: збільшення вартості електричної енергії, зростання вартості реагентів, зміна обсягів реалізації», — сказав представник Комісії під час представлення рішення.

При цьому, на другому етапі чинники зростання — це зміна витрат на оплату праці і виконання зобов’язань за кредитними угодами.

«Середнє зростання, за нашими підрахунками, знаходиться в межах, в середньому 30%. При цьому таке рішення означає зростання платіжки на водопостачання і водовідведення для середньостатистичної сім’ї близько 60 грн. Це не занадто висока цифра», — заявив член НКРЕКП Руслан Кайдаш.

Крім того, він уточнив, що для деяких водоканалів розцінки зростуть вище середнього з урахуванням зростання боргів за електричну енергію.

Кайдаш вважає, що на тих хто отримує субсидії, це рішення ніяк не впливе, бо субсидії будуть перераховані.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року НКРЕКП затвердила рішення про підвищення тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення на 2023 рік у два етапи. Залежно від регіону тарифи з січня 2023 року мали зрости в середньому від 10% до 30%. 30 грудня Нацкомісія скусувала своє рішення і обіцяла повернутись до питання підвищення тарифів навесні. 26 травня 2023 року стало відомо про те, що українцям готують суттєве підвищення тарифів на воду вже з 1 червня. У деяких регіонах вартість водопостачання може зрости на 60%, а в деяких на 15%.

31 травня 2023 року НКРЕКП розглянула питання про суттєве підвищення тарифів на воду з 1 червня. У деяких регіонах вартість водопостачання може зрости на 60%, а в деяких на 15%. Проте остаточне затвердження рішення знову було перенесено.

Нагадаємо, НКРЕКП з 30 червня підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу майже вдвічі.

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