Підвищення тарифів на воду: кому доведеться платити більше (список по містах)

Як відомо, з 1 липня українцям доведеться більше платити за воду.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові тарифи для 34 водоканалів країни.

Ціни встановлені для кожного підприємства окремо, залежно від регіону та кількості споживачів.

Слід зазначити, що для мешканців трьох областей, де продовжуються бойові дії й більшість населених пунктів постраждали від російських окупантів, тариф залишиться старий.

Йдеться про Миколаївську, Херсонську та Харківську області.

Середній розмір підвищення становитиме 32%.

Наприклад, в Києві новий тариф з 1 липня становитиме 41,136 грн/куб.м (раніше 30,384 грн/куб.м):

- централізоване водопостачання 22,884 грн/куб.м з ПДВ (раніше 16,164 грн/куб.м);

- централізоване водовідведення 18,252 грн/м³ з ПДВ (раніше 14,22 грн/куб.м).

По водоканалах інших міст нові тарифи виглядають так:

- «Луцькводоканал» — 32,55 грн

- «Аульський водовід» (Дніпропетровська облрада) — 34,28 грн

- «Енергоресурси» (Нікополь) — 40,89 грн

- «Кривбассводоканал» (Кривий Ріг) — 38,74 грн

- «Краматорський водоканал» — 39,61 грн

- ПУВКГ Ужгорода — 54,57 грн

- КП «Водоканал» (Запоріжжя) — 36,72 грн

- «Івано-Франківськводоекотехпром» — 36,66 грн

- «Білацеркваввода» — 50,08 грн

- «Львівводоканал» — 29,07 грн

- «Інфокс» (філія «Інфоксводоканал», Одеса) — 46,36 грн

- «Кременчукводоканал» — 41,16 грн

- «Полтававодоканал» — 44,44 грн

- «Міськводоканал» (Сумська міська рада) — 38,68 грн

- КП «Хмельницькводоканал» — 34,36 грн

- КП «Міськтепловодоенергія» (Кам'янець-Подільський) — 37,66 грн

- «Чернівціводоканал» — 32,97 грн

- Нікопольське ПУВКГ — 42,74 грн

- «Дніпроводоканал» — 40,66 грн

- «Рівнеоблводоканал» — 45,25 грн

Влада намірена зробити двищення тарифів поетапним для тих водоканалів, де зростання цін виявилося найбільшим.

Перший етап буде з 1 липня, другий — з 1 вересня.

Тарифи будуть такими (з урахуванням ПДВ):

- «Вінницяоблводоканал»: з 1 липня — 35,82 грн; з 1 серпня — 42,9 грн

- «Житомирводоканал»: з 1 липня — 48,14 грн; з 1 серпня — 63,61 грн «Новомосковськводоканал»: з 1 липня — 59,17 грн; з 1 серпня — 61,06 грн

- «Дніпро — Західний Донбас»: з 1 липня — 39,13 грн; з 1 серпня — 42,21 грн

- Павлоградське ПУВКГ: з 1 липня — 69,96 грн; з 1 серпня — 75,75 грн

- «Дніпро — Кіровоград»: з 1 липня — 55,02 грн; з 1 серпня — 63,94 грн

- «Дрогобичводоканал»: з 1 липня — 53,68 грн; з 1 серпня — 62,17 грн

- «Тернопільводоканал»: з 1 липня — 44,11 грн; з 1 серпня — 51,08 грн

- «Черкасиводоканал»: з 1 липня — 35,43 грн; з 1 серпня — 38,98 грн

- «Чернігівводоканал»: з 1 липня — 39,01 грн; з 1 серпня — 44,73 грн

- «Броваритепловодоенергія»: з 1 липня — 38,06 грн; з 1 серпня — 43,35 грн.

Нагадаємо, з 30 червня НКРЕКП підвищила тарифи на електроенергію для бізнесу.

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