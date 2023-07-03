Чудом вирвався з пекла: зірка «Кіборгів» про життя після другої окупації

Актор театру та кіно, заслужений артист України, зірка фільму «Кіборги», режисер якого вступив до лав ЗСУ , Віктор Жданов розповів про перебування на Донеччині напередодні повномасштабного вторгнення. З 2000 року він працював у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. Після окупації Донецька у 2014-му переїхав до Києва, де став актором Київського академічного театру драми і комедії на лівому березі, потім — Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

— У 2014 році ми виїхали з Донецька з власної волі, — розказав Віктор Жданов у проєкті «Точка опори». — Адже не могли миритися з тим, що там відбувалося. Було чітке розуміння, що тобою маніпулюватимуть, керуватимуть, і ти матимеш виконувати це. Я розумів, що будуть насаджувати російську мову, хоча на той час Донецький театр вже 2 роки як працював виключно з україномовним репертуаром. Наш театр розділився, я відстоював свою думку, а хтось казав, що «русский мир — это хорошо». Тоді я зробив свій вибір і не став хамелеоном.

Напередодні повномасштабного вторгнення актор Віктор Жданов перебував у Сєвєродонецьку, де працював над зйомками фільму «Сірі бджоли». Проте дивом артист вчасно виїхав із пекельної точки.

— Коли у моєї дружини запитали, де її дім, вона відповіла: «Там, де моя сім'я», — каже актор. — Коли нас викинуло з Донецька, в нас не було нічого, ми гуртувалися і допомагали одне одному. 22 лютого 2022-го нас вивезли з Сєвєродонецька, де я був на зйомках. 23-го я сів у машину та поїхав у Херсон, а вже 24-го бігом поїхав звідти.

Віктор каже, що після 2014 року нічого порядного не чекає від росії.

— Їх треба просто знищувати. Вичищати, — коментує Жданов. — Мені сподобався вислів про те, що ми боремося за свою країну, за її цілісність, а вони борються за примху однієї людини.

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