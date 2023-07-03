Води по коліно: у Зеленського показали страшне фото Дніпра після підриву окупантами Каховської ГЕС

Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень води у річці Дніпро в районі Запоріжжя сягає не вище пів метра. Вода зійшла так сильно, що можна ходити по піску.

Фото на підтвердження цього опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

«Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів — це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь», — написав він.

На фото видно людей, які переходять Дніпро фактично по піску. Також на фото видно греблю Дніпровської ГЕС.

«Екоцид. Дніпро в районі Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС», — додав керівник Офісу президента.

Як відомо, після підриву росіянами Каховської ГЕС станом на ранок 1 липня рівень води в Дніпрі біля Херсона увійшов в природне річище. Підтопленими залишаються 18 населених пунктів, 17 із них — на тимчасово окупованій території.

Додамо, Каховське водосховище після підриву ГЕС перетворюється на річку. Воно практично пересихає і щоденно втрачає площу водної поверхні.

Журналісти-розслідувачі встановили, хто саме з російських військових контролював Каховську ГЕС, чиї команди вони виконували та про що говорили під час підриву греблі. Зразу після катастрофи росіяни не евакуювали населення підтоплених районів та не давали допомагати волонтерам.

Після того, як вода зійшла, окупанти почали ховати жертв підриву греблі Каховської ГЕС у братських могилах.

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