Лише за два дні знайшли понад 60 загиблих: окупанти ховають жертв підриву Каховської ГЕС у братських могилах, — Генштаб ЗСУ

Окупанти ховають загиблих внаслідок підриву Каховської ГЕС у братських могилах. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«У зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС. Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені. В результаті пошуково-відновлювальних робіт лише 24−25 червня цього року було знайдено понад 60 тіл. Щоб приховати реальну кількість жертв, командуванням російських окупаційних військ було прийнято рішення про поховання загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», російські окупанти, які 6 червня підірвали Каховську ГЕС, використовують скрутне становище мешканців постраждалих від підтоплення районів лівобережної Херсонщини для того, щоб змусити їх отримувати паспорти рф. Також росіяни намагаються приховати випадки спалаху гепатиту А на територіях, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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