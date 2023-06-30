«Наші шляхи з клубом розійшлися»: легіонер «Шахтаря» несподівано покинув команду

Хорватський півзахисник «Шахтаря» Невен Джурасек повідомив, що розірвав контракт з чемпіоном України. Не виключено, що відхід футболіста пов'язаний з відставкою його співвітчизника Ігора Йовічевича з посади головного тренера «помаранчево-чорних», яка, втім, досі офіційно не підтверджена.

«Шановні вболівальники «Шахтаря», наші з клубом шляхи розійшлися, — написав Невен Джурасек у Instagram. — Грати за найкращу команду України разом із найкращими гравцями України було великою честю та привілеєм.

Хочу подякувати тренерському складу, одноклубникам, усім людям, які працюють у клубі, і всім вболівальникам «Шахтаря» за те, що вони зробили сезон-2022/2023 таким успішним і незабутнім. Дякую, «Шахтар». Дякую, Україно".

Зазначимо, що контракт 24-річного хорвата, який раніше виступав в Україні за «Дніпро-1», був чинним до літа 2024 року та включав опцію продовження ще на сезон.

Минулого сезону Джурасек, за якого «Шахтар» рік тому заплатив загребському «Динамо» 800 тисяч євро, у 26 матчах забив за гірників один м'яч та віддав три гольові передачі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» підписало контракт з Андрієм Ярмоленком.

Фото ФК «Шахтар»

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