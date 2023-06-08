Дні Йовічевіча у «Шахтарі» добігають кінця: хто стане новим головним тренером чемпіона України

Хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча буде звільнено з посади головного тренера «Шахтаря», не зважаючи на завоювання донеччанами титулу чемпіона України та вихід до Ліги чемпіонів. Таке рішення за підсумками сезону ухвалив власник клубу Рінат Ахметов, повідомляє «ТаТоТаке». Цю інформацію підтвердив і хорватський портал jutarnji.hr.

До кола претендентів на посаду нового наставника «оранжево-чорних» входить кілька закордонних фахівців. Окрім голландського наставника «Зорі» Патріка ван Леувена (за його перехід, у разі чого, доведеться заплатити 1 млн євро компенсації), який привів луганчан до завоювання «бронзи» УПЛ, керівництво «Шахтаря», за інформацією ЗМІ, розглядає також кандидатури головного тренера «Фейєноорда» Арне Слота (саме під його керівництвом роттердамці розгромили з рахунком 7:1 «Шахтар» у 1/8 фіналу Ліги Європи та вибили український клуб з турніру), «керманича» «Фіорентини» Вінченцо Італьяно, який дійшов з підопічними до фіналу Ліги конференцій і нині безробітного колишнього одноклубника Андрія Шевченка Дженнаро Гаттузо, який відомий за роботою з «Міланом», «Наполі» та «Валенсією».

Нагадаємо, що 49-річний Ігор Йовічевіч очолив «Шахтар» влітку 2022 року і не лише привів підопічних до чемпіонства (і завоювання путівки до групового турніру Ліги чемпіонів), а й вивів команду (з третього місця у квартеті ЛЧ) до плей-оф Ліги. Європи. У 40 іграх на чолі «оранжево-чорних» він здобув 24 перемоги, 11 разів зіграв унічию та зазнав 5 поразок. Контракт хорвата з донецьким клубом підписано до літа 2024 року.

«Я здійснив свою мрію! - заявив Ігор Йовічевіч в інтерв'ю хорватським ЗМІ після завоювання чемпіонства з „Шахтарем“. — Але я також приношу велику жертву. Я вже три роки мешкаю без сім'ї в Україні. Мама, дружина та діти в Загребі, і мені без них украй важко. Ця непоправна порожнеча мучить і поглинає мене найбільше, заповнити цю порожнечу може лише моя сім'я. І ці 15 місяців війни ще більше ускладнили мені життя, я не пам'ятаю, коли нормально спав. У Києві я мешкаю в готелі, але місяцями сплю не в номері, а в бункері готелю. У підвал поклали матраци, і цей підвал перетворився практично на бункер! Щоночі сирени, це жахливо діє на психіку, жити в таких умовах складно. Контракт із „Шахтарем“ пов'язує мене ще на рік, і зрозуміло, що хотілося б довести його до кінця. Це великий виклик — розпочати нову Лігу чемпіонів, цього разу виклик має для мене ще більше значення».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ігор Йовічевіч очолив загребське «Динамо» після смерті батька.

Фото ФК «Шахтар»

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