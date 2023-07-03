Нові атаки ворога на Київ: у Повітряних силах розповіли про тактику росіян

Росія не планує припиняти обстріли України з використанням ракет та дронів-камікадзе. Відсутність обстрілів Києва останніми днями навряд чи варто розглядати як зменшення атак на столицю.

Про це заявив речник Командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час телемарафону.

За його словами, противник не відмовляється від терористичного методу війни.

«Зокрема, балістичними ракетами, маю на увазі С-300, б'є. Ну і БПЛА будуть надалі застосовувати. На це є багато причин чому вони це роблять», — зазначив він.

Ігнат сказав, що зменшення атак не буде, тому не варто розслаблятись.

«Бувають дні коли більше (обстрілів — ред.), а коли менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів це не значить, що треба розслаблятися й вони зменшилися. Ну от ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили», — зазначив він.

Військовий наголосив на тому, що нічні атаки ворога спрямовані на те, щоб ускладнити роботу нашої ППО.

«А я нагадаю, що це не лише зенітні ракетні комплекси, це і мобільні вогневі групи, і винищувальна авіація. Це теж частина ППО, яка з повітря знищує ракети та „шахеди“. Тому противник частіше всього по ночах завдає ударів, але інколи робить це і вдень, щоб було складніше знищувати повітряні цілі, не мати до них візуальної прив'язки», — пояснив речник.

Нагадаємо, російські окупанти цієї ночі знову атакували Україну дронами-камікадзе типу «шахед». Повітряна тривога звучала у багатьох областях. Сили ППО працювали у Кіровоградській, Хмельницькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Пізніше в Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ППО збила 13 дронів-камікадзе.

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