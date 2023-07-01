«Створила магічним чином»: SHADU презентувала особливу пісню «Супердівчата»

Після виходу у світ EP-альбому українська артистка SHADU, яка раніше поділилась технікою подолання стресу, здивувала яскравим синглом, що змусить кожну дівчину повірити у себе ще більше. Власне, пісня «Супердівчата» стала мантрою для жінок, які втратили віру у себе та свої можливості.

«„Супердівчата“ — сингл, який магічним чином створився за кілька днів. Оскільки я несу місію сильної жінки, яка мотивує — відповідно, і музика повинна давати моїм шанувальникам саме ті мотиваційні меседжі. Мій колишній колись застосовував до мене технологію маніпулювання НЛП, і я була такою дурною, вірила як дитя. Проте мій теперішній чоловік — та людина, яка робить мене суперсильною жінкою. Хочу, аби фраза „Супердівчата ніколи не плачуть“ стала культовою і здійснювалась на усі 100%. Дівчатка, ми цього заслуговуємо», — коментує зірка.

"Хочу, аби фраза «Супердівчата ніколи не плачуть» стала культовою і здійснювалась на усі 100%", - каже співачка

Відомо, що пісня «Супердівчата», як і попередні релізи, створювалась в екстремальних умовах через постійні атаки з боку країни-агресорки.

Раніше співачка SHADU розповіла про співпрацю з американським лейблом і зізналася, як заробляють українські артисти під час війни.

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