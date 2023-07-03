На Закарпатті п’яний військком побив жінку: як відреагували у Міністерстві оборони

На Закарпатті, де у червні контррозвідники побили колишнього ректора академії СБУ, сталося ще одне побиття. В Ужгороді п'яний керівник військомату побив жінку.

Про це у Facebook розповіла сама постраждала Тетяна Новак та показала знімки.

За її словами, інцидент стався 25 червня. Співробітник військкомату побив її на зупинці на очах у чоловіка-військового, після чого втік. Жінка отримала два удари кулаком по голові.

Все сталось після того, як військком спочатку у магазині причепився до чоловіка Тетяни, розмовляв з ним на підвищених тонах, намагався принизити.

Коли пара вийшла на вулицю, військком накинувся на Тетяну зі спини.

Як з'ясувалось, нападником виявився 55-річний Варі Костянтин Володимирович — майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК. Він був добре напідпитку. Алкотестер показав 2,04 проміле алкоголю у крові.

В поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за навмисне нанесення тілесних ушкоджень жінці.

На Закарпатський інцидент відреагували й у Міноборони.

«Підкреслюю, що всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні — притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством», — написав перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

Він призвав громадян, які стикалися з подібними проблемами під час спілкування з військкомами, повідомляти міністерство.

Як повідомляли «ФАКТИ», на полігоні у Львівській області капітан побив солдата. Прикордонника госпіталізували з діагнозом «гострий апендицит», але лікарі виявили в нього сильні пошкодження внутрішніх органів. Як з'ясувалось, захисника жорстоко побив командир.

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