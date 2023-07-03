ЗСУ знищили командира кадировськіх спецпризначенців «Ахмат»

В Україні щодня сотнями знищують російських окупантів. Про ліквідацію чергового рашиста повідомив український офіцер Анатолій Штефан, відомий під позивним «Штірліц».

Йдеться про ватажка кадировського спецпризначення «Ахмат» Євгена Писаренка з позивним «Большой».

«Успішно демобілізовано: командир загону спецпризначення „Ахмат“, полковник Євген „Большой“ Писаренко» , — написав він.

Про Писаренка відомо, що він раніше служив в ОМОН Ставрополя, у званні полковника. Після початку повномасштабного вторгнення добровольцем вирушив на фронт «захищати мешканців Донбасу».

Штрилиц показав ще одне фото, знищеного загарбника.

«Успішно демобілізовано: «Олександр «14» Дудніченко. Старший офіцер з аналітичної роботи розвідувального управління «ДНР», майор (станом на 01.08.2015). Довго бігав, нарешті, ДМБ» , — написав офіцер.

Раніше ми розповідали про те, як 47-а ОМБр «Магура» прориває оборону росіян на півдні та знищує російських загарбників.

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