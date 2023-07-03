«Висока ціна перемоги»: Маркус показав, як 47-ма ОМБр «Маґура» прориває оборону росіян на півдні (відео)

За минулий тиждень Сили оборони України звільнили на півдні понад 28 квадратних кілометрів території. Кожен метр нашої землі відвойовується у росіян дуже важкою ціною.

Але ЗСУ не відступають — просуваються вперед, займають ворожі позиції.

Протягом двох діб 47-а окрема механізована бригада «Магура» проривала оборону ворога. У цей час їх атакували ворожі дрони.

Старший сержант бригади Валерій Маркус показав як проходив штурм російської лінії оборони.

Під час штурму в окопах бійцям доводилося йти буквально по трупах. Там також вони побачили пораненого російського солдата, якого покинули свої.

У ворожих окопах наші військові виявили не лише покинуту амуніцію, російські сухпайки, а ще й кальян. Військові припустили, що там були кадировці.

Як повідомляли «ФАКТИ», за минулу добу рф втратила в Україні понад 600 окупантів, 32 артилерійські системи, 16 безпілотників та іншу військову техніку. А загальні втрати російських загарбників з початку повномасштабного вторгнення вже перевищили 23 тисяч військових.

485

Читайте нас у Facebook та Instagram