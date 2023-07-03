Михайличенко прокоментував вихід України на Олімпіаду та підтримав Павелка

Легендарний український тренер, олімпійський чемпіон з футболу Олексій Михайличенко прокоментував вихід української футбольної збірної U21 на Олімпіаду і заявив про свою підтримку глави УАФ Андрія Павелка.



«Вчора був неймовірний матч нашої молодіжної збірної. Ви і самі все бачили. За цим успіхом стоїть величезна праця кожного гравця команди та всього тренерського штабу. Вперше в історії України футбольна збірна нашої країни поїде на Олімпіаду! Для мене як Олімпійського чемпіона та представника УАФ це дуже значуща подія, і її свого часу передбачав голова Асоціації Андрій Павелко, який мріяв про такий успіх і робив все від нього залежне, щоб мрія стала реальністю. Запрошуючи мене до УАФ, ми говорили про те, що саме цей олімпійський напрямок стає зоною моєї відповідальності та діяльності. Тож працюватимемо далі в ім'я українського футболу», — сказав він.

Також Михайличенко прокоментував кримінальне переслідування керівництва УАФ.



«Я говорив багато разів, що я людина футболу. Мені не цікава політика у всіх її проявах. Але у випадку з Андрієм Павелком, Юрієм Записоцьким усе зайшло надто далеко.



У справах, за якими переслідують представників УАФ, немає фактів та доказів. Навпаки, є дуже очевидні ознаки виконання якогось політичного замовлення. Не треба бути юристом, щоб зрозуміти штучне підґрунтя рішення про передачу справи до Львова… Я сподіваюся, що всіх причетних до цього свавілля буде згодом притягнуто до відповідальності», — сказав він.



На запитання про «російський слід» у контексті переслідування керівників УАФ Олексій Михайличенко сказав: «Росіяни намагаються зараз швидко зняти з себе всі санкції, яких Україна домагалася в УЄФА та ФІФА. Вони тріумфують ще й тому, що нас зсередини почали роздирати політичні чвари. Це потрібно негайно припиняти. З поваги до себе насамперед. З поваги до наших національних збірних, які сьогодні досягають таких значних успіхів і прославляють нашу країну».

Нагадаємо, 16 червня Шевченківський райсуд Львова ухвалив рішення заарештувати голову УАФ Андрія Павелка. Раніше київський суди відмовляли прокурорам у застосуванні до нього такого жорстокого запобіжного заходу через відсутність достатніх підстав.

Саму справу проти Павелка було передано до Львова нібито для «ефективності» розслідування, що адвокати УАФ ставлять під великий сумнів, адже райвідділ поліції в місті, яке не має відношення до подій правопорушення, навряд чи може бути ефективнішим за головне слідче управління центрального апарату Нацполіції.

Нагадаємо, 2 червня молодіжна збірна України з рахунком 3:1 обіграла збірну Франції, вийшла до півфіналу ЄВРО і отримала таким чином путівку на Олімпійські ігри-2024.

49

Читайте нас у Facebook та Instagram